Neverjetno: Ob menjavi poškodoval soigralca, ki je na zelenici zdržal vsega nekaj sekund

Prav nenavadnemu prizoru so bili priča gledalci, ki so si ogledali tekmo druge švedske lige med Degerforsom in Osterjem. V 83. minuti, pri rezultatu 1 : 1, je moral zelenico zapustiti Axel Lindahl, kot njegova zamenjava pa je za vstop v igro čakal Mattias Ozgun. Slednji je na zelenici zdržal vsega nekaj sekund, saj mu je Lindahl, medtem ko je zapuščal zelenico, poškodoval oko. Več v priloženem videu.