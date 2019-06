Neverjetno: Suarez zahteval enajstmetrovko, ker je z roko igral vratar!

Nogometaši Urugvaja so sicer zahvaljujoč zadetku Edinsona Cavanija v 82. minuti tekme proti branilcem naslova južnoameriškega prvenstva, Čilencem, z zmago z 1 : 0 osvojili prvo mesto v skupini C. Tako Ekvador kot Japonska pa sta po remiju (1 : 1) ostala brez izločilnih bojev na Copi Americi. Na stadionu Maracana v Rio de Janeiru so Urugvajci prehiteli vodilne v skupini, Čilence, in končali prvi del prvenstva s sedmimi točkami, Čilenci so jih zbrali šest.