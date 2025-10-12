Neves zadetek za zmago posvetil tragično preminulemu Joti

V preteklih letih je v portugalski nogometni reprezentanci dres s številko 21 pripadal Diogu Joti, ki je julija umrl v prometni nesreči. Omenjeno številko je pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo prevzel njegov najboljši prijatelj Ruben Neves, ki je na 60. tekmi za Portugalsko prišel do prvega zadetka in ga proslavil na čustven način.

Ruben Neves med proslavljanjem zadetka proti Irski. FOTO: Profimedia icon-expand

Portugalska je v tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostila Irsko in po zmagi z 1:0 ostaja stoodstotna. Edini gol na tekmi je v 91. minuti z glavo dosegel Ruben Neves. 28-letnik je nato spustil nogavico in pokazal tetovažo, na kateri je v njegovem objemu uprizorjen Diogo Jota, poljubil številko 21, ki jo je slednji nosil v preteklih letih, ter z rokama pokazal proti nebu. To je bila za Portugalce prva domača tekma brez Jote, kateremu so se v 21. minuti poklonili tudi navijači na stadionu v Lizboni. Obenem je Neves prvič na domačih tleh zaigral z novo številko, ki jo je prevzel pred mesecem dni. "Ta tragedija nas je še dodatno povezala. Čutimo odgovornost in naredili bomo vse, da dosežemo zastavljene cilje. Diogovo številko 21 bo nosil njegov tesni prijatelj Ruben, tako da bo še naprej z nami na zelenicah," je takrat povedal selektor Roberto Martinez.

Stoječe ovacije navijačev v spomin na Dioga Joto. FOTO: Profimedia icon-expand

Neves in Jota sta imela poseben odnos. Bila sta najboljša prijatelja na in ob zelenicah. Ker sta bila rojena le nekaj mesecev narazen, sta skupaj rasla v portugalskem nogometu, nekaj časa branila barve Porta, nato pa med letoma 2018 in 2020 igrala med angleško elito za Wolverhampton. Njuna povezanost je jasna tudi iz zapisa, ki ga je dan po tragični prometni nesreči Jote na družbenih omrežjih objavil Neves: "Kjerkoli si, vem, da boš to prebral. Nikoli nisva bila za te pocukrane stvari in morda mi je zdaj malo žal, ampak veš, kaj mi pomeniš, tako kot jaz vem, kaj pomenim tebi. To, kar imava, je več kot prijateljstvo – sva družina. Temu se ne bova odpovedala zaradi tega, ker si zdaj podpisal pogodbo malo dlje od nas," je uvodoma zapisal Neves.

Ruben Neves in Diogo Jota po zmagi Portugalske v Ligi narodov. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ko bom pri reprezentanci, boš še vedno ob meni pri jedilni mizi, na avtobusu, na letalu. Še naprej se bova smejala, delala načrte, si delila življenje. Poskrbel bom, da boš vedno prisoten, in zagotovil, da tvojim ničesar ne bo manjkalo. Življenje naju je združilo in zdaj naju ne more ločiti. Skupaj sva dosegla čudovite stvari in še veliko jih imava za doseči. Vem, da nama bo uspelo. Od danes naprej boš z mano, ko bom stopil na igrišče, in skupaj bova nadaljevala pot na odru, na katerem sva se spoznala," je čustven zapis v spomin na Joto zaključil Neves.

Ruben Neves, ki se je manj kot 12 ur pred pogrebom meril s Fluminensejem, je pomagal nositi krsto. FOTO: Profimedia icon-expand