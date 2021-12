Neville brez dlake na jeziku: Ronaldo, čas je, da se umiriš

Nekdanji odlični osrednji branilec rdečih vragov Gary Neville , ki že vrsto let opravlja vlogo strokovnega komentatorja na britanski televiziji, ni varčeval s kritikami na račun omenjenega portugalskega dvojca, ki je vnovič ostal precej dolžan. "Ni težava v tem, da odigraš povprečno ali slabo tekmo. Največji osebni poraz je, da pustiš soigralce na cedilu, da se jim ne pridružiš, ko gredo po zaključnem sodnikovem žvižgu pozdravit svoje navijače ... Najlažje je pobrati šila in kopita ter odhiteti v garderobo," je uvodoma dejal starejši od bratov Neville .

Varovanci stratega Ralfa Rangnicka so znova potrdili sloves nepredvidljivega moštva, ki v zadnjih sezonah igra po sistemu 'toplo-hladno'. Cristiano Ronaldo , Bruno Fernandes in druščina so jo tokrat še dobro odnesli, saj je bil po prikazanem na zelenici stadiona St. James Park Newcastle precej bližje zmagi.

"Če si eden od največjih nogometašev vseh časov, se moraš statusu primerno tudi vesti, kar pa je nemalokrat velika slabost Cristiana Ronalda. Težko prenaša poraze ali slabe igre, toda ravno to so trenutki, ko moraš pokazati, da si velik športnik in človek. V dozdajšnjem delu sezone smo namreč že velikokrat videli podobne prizore, ko je Ronaldo z ne prav posrečenimi izrazi na obrazu takoj po zaključku tekme odvihral v slačilnico. Tako je bilo po tekmah z Norwichem, Evertonom in Watfordom," se spominja Gary Neville.

"Tu je govora o Ronaldovi govorici telesa, ki je negativna. Podobno je z njegovim rojakom Brunom Fernandesom. Onadva bi morala biti vzorčen primer mlajšim nogometašem, jih spodbujati, dajati koristne nasvete ... V mojih časih, ko sem začenjal pot poklicnega nogometaša, sem imel ogromno srečo, da sem imel ob sebi izjemne soigralce, ki so mi olajšali prehod v člansko konkurenco. Tega pa pri Ronaldu in Fernandesu žal ne vidim, zato je pravi trenutek predvsem za Cristiana, da zbistri misli in se umiri zavoljo celotnega moštva," poudarja Neville, ki je na koncu pohvalil urugvajskega napadalca Edinsona Cavanija in ga označil za lep primer, kako bi se moral izkušeni igralec vesti do mlajših kolegov v moštvu.