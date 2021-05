Obtožbe iz ZDA: Fifa je skrivoma podpirala Superligo

Po poročanju New York Timesa je predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino kot še nekateri drugi v za zdaj neuspešni zgodbi evropske Superlige igral dvojno vlogo. Ameriški dnevnik v poglobljeni analizi in preiskavi dogajanja, ki naj bi vključevala tudi nekatere dokumente, trdi, da je bila Fifa med glavnimi pobudnicami novega tekmovanja, medtem ko so v javnost od tedaj že pricurljali načrti krovne nogometne organizacije o organizaciji svetovne lige in prireditvi dveh svetovnih prvenstev v štirih letih.

Iz dokumentov naj bi bilo razvidno, da je bila za uspešno izvedbo novega tekmovanja, tako imenovane Superlige, potrebna ravno zelena luč Fife. V dokumentih se omenja zgolj ime "W01" – pri New York Timesu menijo, da gre za Infantina oziroma Fifo. Infantino je sicer aprila, ko je izbruhnila afera, javno nastopil proti ustanovitvi novega tekmovanja, a naj bi ves čas vedel za načrte, več njegovih sodelavcev naj bi tudi sestankovalo s klubi, ki so bili v osrčju pobude.

Kdo je 'W01'?

Vse skupaj naj bi se začelo leta 2019, ko je prišlo do sestanka z uradniki, ki so v dokumentih poimenovani kot "A22". Ameriški časopis omenja Matiasa Grafströma, desno roko Infantina, ki je tudi namestnik generalnega sekretarja. Španski dnevnik ASje o podatkih New York Timesa zapisal, da je prvi mož španske La Lige, Javier Tebas, že pred meseci javno pozval Infantina, naj se javno opredeli do te pereče tematike – kot da bi začutil, da se nekaj dogaja.

Tudi Tebas je govoril o skrivnostnem "W01", potem ko je v roke dobil nekaj zaupnih dokumentov, menil pa je, da gre za Infantina. Španski mediji so po pompozni aprilski napovedi o ustanovitvi Superlige sicer poročali, da naj bi predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferinana to v zadnjem hipu opozorila Tebas in predsednik Barcelone Joan Laporta, katerega klub skupaj z velikim tekmecem Real Madridom in Juventusom sicer še vedno ni uradno izstopil iz nikoli ustanovljenega tekmovanja.

Fifa je s podporo Superligi računala na nastop katerega izmed velikanov v svoji svetovni ligi, dodaja New York Times. Pri Fifi so klubi, ki so se odločili Superligo, seveda poskušali poiskati zaščito za primer, da bi Uefa poskušala kaznovati njihove člane in jim morda preprečila nastope v reprezentančnih dresih. Z banko JP Morgan naj bi se za finančno podporo tekmovanja dogovorili šele po uspešnih pogovorih z Infantinom, čigar podporo so od samega začetka označevali za ključno pri nadaljnjem razvoju projekta.