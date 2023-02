Newcastle in Manchester United brez težav v finale ligaškega pokala

Newcastle United pod vodstvom novega lastništva ter pod taktirko Eddieja Howa nadaljuje z odlično formo. Srake se na prvenstveni lestvici nahajajo na visokem tretjem mestu in so si kot prvi zagotovili igranje v finalu angleškega ligaškega pokala. Moštvo s severa Anglije je na prvi tekmi po zaslugi zadetka Joelintona z 1:0 slavilo na stadionu St Mary's, na domači povratni tekmi pa je že v prvih 21 minutah dvakrat v polno meril Sean Longstaff , edini zadetek za Svetnike na obeh polfinalnih tekmah pa je prispeval Che Adams .

Manchester United, ki je na prvenstveni lestvici s 39 točkami izenačen z Newcastlom (a ima slabšo gol razliko), pa je imel v polfinalu še lažje delo. Rdeči vragi so že na prvi polfinalni tekmi opravili levji delež in na gostovanju po zadetkih Marcusa Rashforda, ki je zadel že v šesti minuti, zimske okrepitve Wout Weghorsta ter Bruna Fernandesa, slavili s 3:0. Na povratni tekmi so se Rdeči vragi nekoliko dlje trudili streti obrambo Foresta, potem pa sta v 73. in 76 minuti v polno merila Anthony Martial in Fred.