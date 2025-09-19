Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

'Newcastle je odlična ekipa, na St. James Parku si bo marsikdo 'polomil' zobe'

Ljubljana, 19. 09. 2025 10.59 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

V taboru Barcelone se zavedajo, da so bile uvodne tri točke v novi sezoni elitne Lige prvakov trdo prigarane. Zasedba Newcastla je bila namreč več kot pravšnji preizkus za moštvo nemškega stratega Hansija Flicka, ki je z zmago z 2:1 na vselej vročem St. James Parku na najboljši možni način vstopilo v novo tekmovalno obdobje 2025/26.

Več videovsebin
  • Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (drugi del)
    12:49
    Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (drugi del)
  • Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (1. del)
    08:45
    Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (1. del)
  • Anthony Gordon poskrbel za edini gol Newcastla (1:2)
    01:03
    Anthony Gordon poskrbel za edini gol Newcastla (1:2)
  • Marcus Rashford zabil tudi drugi gol na tekmi (0:2)
    01:03
    Marcus Rashford zabil tudi drugi gol na tekmi (0:2)
  • Marcus Rashford zadel za 1:0 za Barco
    00:51
    Marcus Rashford zadel za 1:0 za Barco

Barcelona je še v 89. minuti vodila z navidez lepo prednostjo dveh zadetkov, nato pa je kot strela z jasnega po hitrem protinapadu udaril napadalec Newcastla Anthony Gordon za znižanje izida na 1:2. 

"Ko sem izvedel, da bo glavni sodnik podaljšal obračun za sedem minut, sem v trenutku pomislil, da se nam lahko celo kaj zalomi. A glede na to, kako se je moštvo odzvalo po prejetem zadetku, za katerega smo si krivi sami, sem nekako (za)čutil, da lahko zdržimo do konca in osvojimo poln izkupiček na St. James Parku," je po tekmi razpredal šef strokovnega štaba Kataloncev Hansi Flick.

Nogometaši Barcelone so s pomembno zmago že na uvodu v novo sezono elitne Lige prvakov napovedali boj za sam vrh v omenjenem tekmovanju.
Nogometaši Barcelone so s pomembno zmago že na uvodu v novo sezono elitne Lige prvakov napovedali boj za sam vrh v omenjenem tekmovanju. FOTO: Profimedia

Izkušeni Nemec je prepričan, da bo marsikomu zelo težko na vročem prizorišču. "Marsikdo si bo tu 'polomil' zobe. V to niti najmanj ne dvomim. Naš cilj je bil od samega začetka priprav na ta obračun, da skušamo pozitivno vstopiti v novo sezono Lige prvakov. Večji del srečanja so igralci spoštovali dogovor iz slačilnice, smo pa po nepotrebnem zaspali pri prejetem golu," se je ob častni zadetek srak še enkrat obregnil trener Barcelone.

Aktualni španski prvak je tudi tokrat pogrešal usluge svojega prvega zvezdnika Lamina Yamala. "Zagotovo se je poznala njegova odsotnost. Veseli pa dejstvo, da tudi brez njega lahko pridemo do odmevnih zmag. In ta proti Newcastlu je gotovo ena takšnih," je še pristavil Flick. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov newcastle barcelona odzivi
Naslednji članek

Haaland se ne ustavlja: Norvežan dosegel nov mejnik

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256