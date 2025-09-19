'Newcastle je odlična ekipa, na St. James Parku si bo marsikdo 'polomil' zobe'

Barcelona je še v 89. minuti vodila z navidez lepo prednostjo dveh zadetkov, nato pa je kot strela z jasnega po hitrem protinapadu udaril napadalec Newcastla Anthony Gordon za znižanje izida na 1:2.
"Ko sem izvedel, da bo glavni sodnik podaljšal obračun za sedem minut, sem v trenutku pomislil, da se nam lahko celo kaj zalomi. A glede na to, kako se je moštvo odzvalo po prejetem zadetku, za katerega smo si krivi sami, sem nekako (za)čutil, da lahko zdržimo do konca in osvojimo poln izkupiček na St. James Parku," je po tekmi razpredal šef strokovnega štaba Kataloncev Hansi Flick.
Izkušeni Nemec je prepričan, da bo marsikomu zelo težko na vročem prizorišču. "Marsikdo si bo tu 'polomil' zobe. V to niti najmanj ne dvomim. Naš cilj je bil od samega začetka priprav na ta obračun, da skušamo pozitivno vstopiti v novo sezono Lige prvakov. Večji del srečanja so igralci spoštovali dogovor iz slačilnice, smo pa po nepotrebnem zaspali pri prejetem golu," se je ob častni zadetek srak še enkrat obregnil trener Barcelone.
Aktualni španski prvak je tudi tokrat pogrešal usluge svojega prvega zvezdnika Lamina Yamala. "Zagotovo se je poznala njegova odsotnost. Veseli pa dejstvo, da tudi brez njega lahko pridemo do odmevnih zmag. In ta proti Newcastlu je gotovo ena takšnih," je še pristavil Flick.
