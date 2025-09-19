'Newcastle je odlična ekipa, na St. James Parku si bo marsikdo 'polomil' zobe'

Barcelona je še v 89. minuti vodila z navidez lepo prednostjo dveh zadetkov, nato pa je kot strela z jasnega po hitrem protinapadu udaril napadalec Newcastla Anthony Gordon za znižanje izida na 1:2.

"Ko sem izvedel, da bo glavni sodnik podaljšal obračun za sedem minut, sem v trenutku pomislil, da se nam lahko celo kaj zalomi. A glede na to, kako se je moštvo odzvalo po prejetem zadetku, za katerega smo si krivi sami, sem nekako (za)čutil, da lahko zdržimo do konca in osvojimo poln izkupiček na St. James Parku," je po tekmi razpredal šef strokovnega štaba Kataloncev Hansi Flick.