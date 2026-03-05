Naslovnica
Nogomet

Newcastle končal impresiven zmagovalni niz rdečih vragov

Newcastle, 05. 03. 2026 01.14 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Benjamin Šeško

Nogometaši Manchester Uniteda so v 29. krogu angleške lige gostovali v Newcastlu. Benjamin Šeško, ki je igral celo tekmo, in soigralci so izgubili z 1:2 in tako vpisali prvi poraz pod vodstvom trenerja Michaela Carricka. Rdeči vragi kljub porazu ostajajo na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice.

Newcastle je bil v prvem polčasu nekoliko nevarnejši, čeprav so imeli tudi gosti proti koncu prvega dela nekaj obetavnih akcij. Že v prvi minuti sodniškega dodatka so gostitelji ostali brez (strogo) izključenega Jacoba Ramseyja, ki je drugi rumeni karton dobil zaradi domnevnega simuliranja.

Nekaj trenutkov pozneje pa je sodnik dosodil najstrožjo kazen v korist Newcastla, to pa je unovčil Anthony Gordon. Še pred odhodom na odmor pa je rdečim vragom uspelo izenačiti, Casemiro je namreč unovčil podajo Bruna Fernandesa, že njegovo 14. v sezoni.

V prvi polovici drugega polčasa se praktično ni poznalo, da imajo gosti igralca več, so pa rdeči vragi stopnjevali pritisk, imeli v 75., 76. in 89. minuti lepe priložnosti, toda Newcastle je v 90. minuti prišel do vodstva in zmage. Izvrstno je z desne strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel William Osula in končal niz 11 ligaških tekem Manchester Uniteda brez poraza.

Vodilni Arsenal je gostoval pri Brightonu in dosegel 20. zmago v sezoni. Končni izid je bil 1:0 za Londončane, edini zadetek pa je dosegel Bukayo Saka v deveti minuti. Drugouvrščeni Manchester City je proti Nottinghamu pričakoval zmago, ki bi ga obdržala v stiku z Arsenalom, a je četa Pepa Guardiole igrala le 2:2. Antoine Semenyo je za domače zadel v 31. minuti, Morgan Gibbs-White je izenačil v 56., v 62. je novo vodstvo Cityju priigral Rodri, za točko gostov pa je poskrbel Elliot Anderson v 76.

Četrtouvrščena Aston Villa je gostila po novem petouvrščeni Chelsea. Londonska zasedba je zmagala s 4:1. Domačini so sicer povedli v drugi minuti z golom Douglasa Luiza, nato pa sta za preobrat poskrbela Cole Palmer (55.) in predvsem Joao Pedro, ki je končal s "hat-trickom", saj je zadel v 35., 45. in 64. minuti. Londonski obračun med Fulhamom in West Hamom je dobil slednji z golom Crysencia Summervilla v 65. minuti.

V torek so nogometaši Leedsa doma proti Sunderlandu izgubili z 0:1. Slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol je igral za Leeds od 84. minute in imel dve priložnosti ter zadel tudi vratnico. Zadnjeuvrščeni Wolverhampton pa je gostil branilca naslova Liverpool in ga ugnal z 2:1. Bournemouth in Brentford sta igrala 0:0, Everton pa je gostil predzadnji Burnley in ga premagal z 2:0.

Angleško prvenstvo, 29. krog, izidi torkovih in sredinih tekem:
Bournemouth - Brentford 0:0

Everton - Burnley 2:0 (1:0)

Leeds - Sunderland 0:1 (0:0)
(Jaka Bijol je igral od 84. minute za Leeds).

Wolverhampton - Liverpool 2:1 (0:0)

Aston Villa - Chelsea 1:4 (1:1)

Brighton - Arsenal 0:1 (0:1)

Fulham - West Ham 0:1 (0:0)

Manchester City - Nottingham 2:2 (1:0)

Newcastle - Manchester United 2:1 (1:1)
(Benjamin Šeško je igral celo tekmo za Manchester United).

nogomet angleško prvenstvo newcastle manchester united benjamin šeško

