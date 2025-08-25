16-letnik v 100. minuti Liverpoolu prinesel zmago proti Newcastlu

Zadnjo tekmo 2. kroga Premier lige sta na Saint James' Parku odigrala Newcastle in Liverpool. Redsi so v prvem polčasu povedli, Newcastle pa je po polovici tekme na igrišču ostal le z deseterico. Liverpool je nato prednost podvojil, Newcastle je uspel dvakrat zadeti, prvakom pa je v 100. minuti zmago prinesel najstnik Rio Ngumoha.

Liverpool je po infarktni končnici prišel do zmage proti Newcastlu. FOTO: AP icon-expand

Aktualni angleški prvaki so bili v prvem polčasu povsem izgubljeni. Newcastle je dominiral v vseh segmentih igre in prihajal v obetavne priložnosti, obrambno naravnana Ryan Gravenberch in Ibrahima Konate pa sta z rumenima kartonoma poskrbela še za nekaj več nervoze pri trenerju redsov Arnetu Slotu. Srake so bile najnevarnejše prek Anthonyja Gordona, ki je v 28. in 29. minuti zgrešil dve odlični priložnosti. Za zapravljeno so bili domačini kaznovani, Liverpool pa je povedel iz na prvi pogled povsem nenevarne akcije. Z velike razdalje je sprožil Gravenberch, žoga pa je po izjemno natančnem in močnem strelu ob pomoči vratnice končala v mreži Newcastla. Končnica polčasa je poglobila težave črno-belih. Najprej je bil z rumenim kartonom kaznovan Dan Burn, nekaj trenutkov za tem pa je najaktivnejši igralec na terenu Gordon s podplatom grobo podrl gostujočega kapetana Virgila van Dijka in se po posredovanju VAR-a predčasno odpravil pod prho.

Anthony Gordon je bil zaradi grobega prekrška nad Virgilom van Dijkom izključen. FOTO: AP icon-expand

Drugi polčas se je, za razliko od prvega, za Liverpool začel sanjsko. V prvem napadu po začetku nadaljevanja se je pod drugo asistenco na tekmi podpisal Cody Gakpo, videli pa smo še drugi zadetek ob pomoči vratnice, tokrat ga je dosegel Hugo Ekitike. Pričakovano je bil Newcastle v drugem polčasu na račun izključenega nogometaša manj nevaren, kljub temu pa so uspeli znižati zaostanek. Tino Livramento je poslal predložek v kazenski prostor, tam pa je bil ob zmedenem novincu Milosu Kerkezu najvišji Bruno Guimaraes, ki je žogo z glavo preusmeril v mrežo. Newcastle se je po doseženem zadetku prebudil in nekajkrat nevarno pogledal proti vratom Alissona, redsi pa so po tem, ko so se za nekaj minut znašli v krču, ponovno prevzeli pobudo na zelenici. Kot da ne bi bilo dovolj, da domači trener Eddie Howe naslednje tri tekme ne bo mogel računati na izključenega Gordona, sta se na tekmi proti Liverpoolu poškodovala še Sandro Tonali in Fabian Schar, teren pa je v solzah zapustil tudi Joelinton.

Newcastle v 88. minuti izenačil, Rio Ngumoha v 100. minuti postavil končni izid. FOTO: AP icon-expand

V 88. minuti je Newcastle prišel do izenačenja. Po dolgi podaji vratarja Nicka Popa je do žoge prišel rezervist William Osula in jo spretno potisnil mimo Alissona. V 14-minutnem sodnikovem dodatku smo spremljali ofenzivo Newcastla proti brezidejnemu Liverpoolu. A pritiska niso uspeli kronati z zadetkom, za to pa so bili ponovno kaznovani. V 100. minuti tekme je Mohamed Salah podal v kazenski prostor, 16-letni rezervist Rio Ngumoha pa je sijajno zaključil za zmago Liverpoola z 2:3.

Premier liga, 2. krog, ponedeljek, 25. 8. 2025, izid: