Sinjemodri se iz Newcastla vračajo le s točko

Manchester City je po bledem uvodu v obračun povedel v 35. minuti, ko se je po podaji Jacka Grealisha v kazenskem prostoru znašel Joško Gvardiol in zaključil v slogu najboljših napadalcev. Domačini so se v drugem polčasu pobrali, nekajkrat zapretili, v 58. minuti pa prišli do najstrožje kazni, ko je gostujoči vratar Ederson porušil Anthonyja Gordona. Slednji je prevzel odgovornost za strel in poravnal izid na St. James' Parku.

Sinje modri so bili v zaključku obračuna nevarni preko Bernarda Silve in Erlinga Haalanda, tekma pa se je končala z delitvijo točk. Meščani tako kljub remiju ostajajo na vrhu lestvice, njihovo prvo mesto pa je zelo ogroženo, saj Liverpool in Aston Villa s tekmo manj zaostajata le za dve točki.