Nogomet

Enrique ne dvomi v zmago: Izjemno moštvo smo, kar bomo znova dokazali

Pariz, 28. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
trener PSG-ja Luis Enrique

Liga prvakov bo v zadnjem krogu ligaškega dela istočasno ponudila kar 18 obračunov. Na Kanalu A in VOYO si boste lahko od 20.10 naprej ogledali obračun med domačim PSG-jem in Newcastlom, ki sta na lestvici trenutno izenačena, zmagovalec pa bi si (skoraj zagotovo) zagotovil neposredno uvrstitev v osmino finala.

Newcastle v Pariz ne odhaja zgolj z mislimi na napredovanje, ampak tudi na maščevanje. V sezoni 2023/24, ki je bila zadnja, odigrana v nekdanjem formatu s skupinskim delom, sta se PSG in Newcastle srečala v predzadnjem krogu, ko so Angleži lovili prvo uvrstitev v izločilne boje. Na prvem obračunu med tema dvema nasprotnikoma so v Newcastlu slavili domači z izidom 4:1, v Parizu pa so v izdihljajih tekme vodili z 1:0. Sledila je sporna odločitev poljskega sodnika Szymona Marciniaka, ki je dosodil enajstmetrovko za Parižane. Izkoristil jo je Kylian Mbappe in igralci Newcastla so se domov vrnili strtih src in brez možnosti za napredovanje.

Kylian Mbappe je leta 2023 z izenačujočim golom v zadnjih sekundah strl srca navijačev in igralcev Newcastla.
Kylian Mbappe je leta 2023 z izenačujočim golom v zadnjih sekundah strl srca navijačev in igralcev Newcastla.
FOTO: Profimedia

Takrat sta današnja nasprotnika igrala v izjemno težki skupini skupaj z Milanom in Borussio Dortmund. Trener Parižanov meni, da njegovi varovanci tudi tokrat niso imeli sreče pri žrebu. V prvih sedmih krogih so med drugim igrali s Tottenhamom in Bayernom, ki pred zadnjim krogom zasedata mesti med prvimi osmimi na ligaški lestvici, Barcelona in Atalanta pa bi z boljšo gol razliko tudi bili med najboljšimi osmimi.

"Newcastle ne sodi v četrti boben! Pet od desetih trenutno najboljših ekip v ligaškem delu je bilo naših nasprotnikov. To je neverjetno, ampak takšen je žreb in mi se moramo temu prilagoditi. Na našem stadionu bo pomembno čutiti podporo naših navijačev, še posebej proti koncu tekme. Poskušati moramo nadzorovati vsako fazo igre, še posebej v zadnjih minutah. Končni rezultat bo dober le za eno ekipo in upam, da tekma ne bo imela norega konca. Bilo bo težko, a samozavestni smo," je pred tekmo dejal trener Parižanov Luis Enrique.

Preberi še Real Madrid zabil šest golov, PSG in City presenetljivo izgubila

Španec se je seveda popolnoma posvetil pripravam na obračun, branilec Willian Pacho pa verjame, da bodo domači slavili. "Zelo dobro smo analizirali Newcastle. So fizično agresivna ekipa, ki rada nadzoruje igro in napada prostor za obrambo, ampak mi smo se posvetili vsem podrobnostim, zato da bomo čim bolj pripravljeni na težko tekmo," je odločen Pacho.

Motivacija je pri obeh moštvih jasna: uvrstitev med najboljšo osmerico in neposredno napredovanje v osmino finala. "To je ključen del sezone, ampak naše naslednje tekme bodo še bolj pomembne. Če zmagamo, lahko zasedemo šesto mesto, če pa bi mi kdo rekel, da bomo morali napredovati prek play-offa in bomo pozneje osvojili Ligo prvakov ... Prava Liga prvakov se začne v izločilnih dvobojih. Od tistega trenutka naprej smo izjemno moštvo, kar bomo znova dokazali," je napovedal samozavestni Enrique.

psg newcastle liga prvakov

