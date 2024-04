Newcastle razbil Tottenham, City pa Luton

Do konca sezone angleškega prvenstva bo zagotovo še precej vroče, saj je troboj za naslov prvaka v polnem teku. Sobotni dan 33. kroga sta sicer začela Newcastle in Tottenham, pri čemer je slednji doživel visok poraz. Domači so jih nadigrali s kar 4:0, zadeli pa so Alexander Isak v 30. in 51. minuti, Anthony Gordon v 32. in Fabian Schär v 87. minuti. Vodilni Manchester City je prvo mesto potrdil proti Lutonu, Meščani so jih nadigrali kar 5:1. Drugouvrščeni Arsenal in tretjeuvrščeni Liverpool bosta na igrišču v nedeljo.