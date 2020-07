Newcastle United ne bo šel v savdske roke

Vodstvo Premier League je več mesecev odlašalo z odločitvijo glede ponudbe savdskega državnega premoženjskega sklada za nakup Newcastle Uniteda, ki je trenutno v lasti londonskega trgovca Mika Ashleyja. Šlo naj bi za ponudbo v višini 300 milijonov funtov (331,82 milijona evrov), ki bi Savdijcem zagotovil 80-odstotni delež v klubu, njihova partnerja, brata Davidin Simon Reuben, ki imata sedež v Veliki Britaniji, in finančnica Amanda Staveley, pa bi vsak odkupila po deset odstotkov in povsem "izplačala" na severovzhodu Anglije zelo nepriljubljenega Ashleyja.

"Sprejeli smo odločitev, da umaknemo naše zanimanje za nakup Newcastle United FC. To smo storili z obžalovanjem, saj smo bili navdušeni in povsem predani vlaganju v izjemno mesto Newcastle, verjamemo pa, da bi lahko klub vrnili na položaj, ki si ga njegova zgodovina, tradicija in navijači zaslužijo," so sporočili v skupni izjavi.

'Čas postal sovražnik dogovora'

"V zadnjem času se je med nepredvidljivo podaljšanim procesom dogovor med skupino vlagateljev in klubskimi lastniki iztekel, našega načrta za vlaganje pa ni bilo mogoče ohraniti, še posebej zaradi tega, ker ni bilo jasnosti glede okoliščin, v katerih se bo začela naslednja sezona, in novih norm, ki bodo nastale za tekme, treniranje in ostale aktivnosti,"so dodali."Kot se pogosto zgodi s predlaganimi investicijami v negotovih obdobjih, je že samo čas postal sovražnik dogovora, še posebej v teh težkih trenutkih, ki jih je zaznamovalo veliko resničnih izzivov, s katerimi se moramo zaradi covida-19 spopasti vsi."

Na vodstvo Premier League, ki v nobenem trenutku ni sporočilo, kdaj namerava sprejeti končno odločitev, je sicer med drugim pritiskal tudi Amnesty International, ki je pozival k temu, da kronskemu princu in de facto vladarju Savdske Arabije, Mohamedu bin Salmanu, preprečijo vstop v angleški nogomet zaradi številnih kršitev človeških pravic. Bin Salmana so pred leti povezovali tudi s prevzemom Manchester Uniteda, a je takrat v svetu močno odmevala smrt novinarja Džamala Hašokdžija na istanbulskem veleposlaništvu Savdske Arabije, za katero še vedno krivijo vrh savdske politike.

Premier League naj bi z odločitvijo odlašala tudi zaradi nedavne odločitve Svetovne trgovinske organizacije, ki je potrdila, da Savdska Arabija klub opozorilom ni preprečila piratiziranja nogometnih tekem katarske televizije beIN SPORTS, med katerimi so bile tudi tekme najmočnejšega otoškega prvenstva.