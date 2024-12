West Ham do zmage na gostovanju pri Newcastlu

Newcastle je zabil po slabih petih minutah preko Alexandra Isaka, zadetek pa zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Gostje so prvič proti vratom nasprotnika pogledali v 10. minuti, ko je bil po predložku iz kota najvišji Tomas Soucek in žogo z glavo preusmeril v mrežo Newcastla. Domačini so bili kasneje nevarni še preko Anthonyja Gordona in Isaka, ki sta bila premalo natančna za izenačenje.

Tudi uvodne minute drugega polčasa so pripadle nogometašem Newcastla, ki pa so bili za zapravljeno znova hitro kaznovani. V 53. minuti je Aaron Wan-Bissaka ob pomoči vratnice povišal prednost Londončanov. Domačini so še naprej streljali s praznimi naboji, v 72. minuti zahtevali enajstmetrovko, ki je sodnik ni dosodil, tekma pa se je končala z rezultatom 0:2.