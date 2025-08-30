Newcastle za novega napadalca porušil klubski rekord

S tem zneskom so postavili nov klubski prestopni denarni rekord, presega namreč znesek 72 milijonov evrov, ki ga je Newcastle plačal za Alexandra Isaka pred tremi leti. 23-letni nemški reprezentant Nick Woltemade, 198 cm visok napadalno naravnani igralec, je z Newcastlom podpisal dolgoročno šestletno pogodbo.

S prihodom Woltemadeja naj bi presekali tudi gordijski vozel, ki se je zapletel ob sagi z napadalcem Isakom. Švedski reprezentant, ki je postal pravi trn v peti Newcastla, noče več igrati za Newcastle, odkar so srake zavrnile začetno ponudbo za prestop Liverpoola. To so mediji ocenili na več kot 130 milijonov evrov.

Pri Newcastlu, ki je bil v prejšnji sezoni četrti v Premier ligi in se je s tem uvrstil v Ligo prvakov, so pripravili presenečenje, ko so pridobili Woltemadeja, ki je bil tarča Bayerna iz Münchna med poletnim prestopnim rokom. Osrednji napadalec je lani poleti po izteku pogodbe z Werderjem iz Bremna prišel v Stuttgart kot nevezan igralec. V Stuttgartu mu najprej sploh niso dodeli mesta v začetni postavi.