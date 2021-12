Newcastle si želi zvenečih imen, navijači si manejo roke

Navijači Newcastla so oktobra dočakali kar so si že nekaj časa želeli: menjavo lastništva kluba. Savdski javni naložbeni sklad (PIF), ki ga nadzira savdski princ Mohammed bin Salman je nepriljubljenemu Miku Ashleyju za angleški klub odštel 350 milijonov evrov. Že v prihajajočem prestopnem roku, pa so za okrepitve, med katerimi so tudi zvezdniška imena največjih evropskih klubov, novi lastniki pripravljeni odšteti približno 250 milijonov evrov.

Bliža se prvi januar, ko se v evropskem nogometu prične zimski prestopni rok. In če ga po navadi najtežje pričakujejo navijači na nogometni tržnici vedno aktivnih evropskih klubov, kot so Real Madrid, Manchester City, PSG, Chelsea, Manchester United in drugih, se ga tokrat najbolj veselijo navijači novopečenega najbogatejšega kluba na svetu – Newcastle Uniteda.

icon-expand Eddie Howe bo imel januarja sladke skrbi FOTO: AP

Prioriteta novega stratega Newcastla Eddieja Howa, ki je novembra zamenjal Steva Bruca, je okrepitev Newcastlove obrambe, ki je v aktualni sezoni angleške lige prejela že kar 42 zadetkov. Prva želja Srak je angleški reprezentant in član madridskega Atletica Kieran Trippier, ki je v intervjuju po koncu evropskega prvenstva dal jasno vedeti, da si želi ponovno zaigrati v angleški ligi, kjer je med letoma 2015 in 2019 igral za Tottenham, pred tem pa je igral za Burnley, kamor ga je pripeljal prav Howe. Poleti naj bi bil 31-letni bočni branilec blizu prestopa v Manchester United, a Rdeči vragi niso želeli plačati približno 40 milijonov evrov težke odkupne klavzule, to pa bogatim lastnikom Newcastla ne predstavlja problema.

icon-expand Kieran Trippier FOTO: AP

Kot okrepitev v obrambi se omenja tudi centralni vezist Lilla Sven Botman, za katerega naj bi bil Newcastle pripravljen odšteti 30 milijonov funtov. 21-letnega Nizozemca se je sprva povezovalo z odhodom v italijanski AC Milan, pri katerem iščejo zamenjavo za poškodovanega kapetana Simona Kjaerja, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil preostanek sezone, a je za Italijane Bormanova odškodnina enostavno previsoka.

Po poročanju otoških medijev je med obrambnimi željami Srak moč zaslediti še Arsenalovega branilca Konstantinosa Mavropanosa, ki se nahaja na enoletni posoji v Stuttgartu, ukrajinskega reprezentanta in člana Manchester Cityja Oleksandra Zinchenka ter Burnleyjevega centralnega branilca Jamesa Tarkowskega, na posojo pa naj bi vzeli mladega Tottenhamovega branilca Joeja Rodona.

icon-expand Ousmane Dembele FOTO: AP

Poleg obrambe mora Newcastle, če želi obstati med angleško elito, okrepiti tudi sredino igrišča in napad, saj zgolj ena zmaga na 19 odigranih ligaških tekmah črno-bele iz severa Anglije uvršča v cono izpada, kjer se nahajata še Norwich City s točko manj in Burnley z enakim številom točk, a štirimi odigranimi tekmami manj. Najodmevnejše ime, ki se v zadnjih dneh povezuje z Newcastlom je pregrešno dragi Barcelonin krilni napadalec Ousmane Dembele, čigar agent naj ne bi dosegel dogovora o podaljšanju sodelovanja s katalonskim velikanom. 24-letni Francoz, ki je po 13. poškodbi, odkar se je avgusta 2017 za 135 milijonov evrov na Camp Nou preselil iz Borussie Dortmund, v letošnjem španskem prvenstvu odigral zgolj pet tekem in prispeval dve podaji, naj bi zahteval za Barcelonine pojme previsoko plačo, njegovega agenta pa so že kontaktirali kar štirje klubi, ki so jo pripravljeni plačati. Po poročanju nekateri italijanskih medijev, naj bi bil Dembele zelo blizu dogovora z Juventusom, a ker finančno stanje torinskega velikana pri pogajanjih ne dopušča veliko maneverskega prostora, so možnosti preostalih treh klubov: PSG-ja, Newcastla in Manchester Uniteda, še odprte.

Ni pa Dembele edini zvezdnik, ki bi lahko kaj kmalu zaigral na St. James' Parku. Med resne tarče spada pozabljeni igralec Real Madrida Isco, ki nikakor ne najde dobi minutaže pri madridskemu velikanu. Poleg 29-letnega Španca je na Newcastlovem radarju tudi 29-letni Jesse Lingard. Angleški reprezentant je v drugi polovici lanske sezone blestel na posoji pri West Ham Unitedu, v letošnji pa mu ponovno pripada vloga rezervista pri Manchester Unitedu. Podobno vlogo ima pri Chelseaju Ross Barkley, ki bo, če mu bodo Londončani to dopustili, klub zapustil že januarja. Kot naslednja destinacija za 28-letnega Liverpoolčana pa se najglasneje omenjata prav Newcastle in njegov nekdanji klub Everton. Če Barkleyja Srake ne bodo dobile je naslednji na spisku nekdanji Arsenalov, danes pa Juventusov vezist Aaron Ramsey, ki se v Torinu ni naigral in si želi povratka na Otok.

Howe bi si želel napad okrepiti še z dvema igralcema, ki sta vajena igre v angleški ligi, Anthonyjem Martialom, ki ni v prvem planu novega stratega Rdečih vragov Ralfa Rangnicka ter nekdanjim napadalcem Manchester Cityja Edinom Džekom. Imen, ki jih predvsem otoški, pa tudi drugi mediji povezujejo z Newcastlom kar ne zmanjka, velja omeniti še Edena Hazarda, ki si želi redne igre, Deleja Allija, ki tudi pod novim strategom Antoniom Contejem ne najde prave forme in francoskega vezista Mattea Guendouzija, ki kot posojen igralec Arsenala odlično igra za Marseille. Jasno je, da se Newcastlovim navijačem ne bodo izpolnile vse želje, a skoraj zagotovo bodo lahko zavoljo praktično neomejenih sredstev kmalu stiskali pesti za nove člane kluba, ki se bodo morali še kako potruditi, da Srake ne izpadejo v drugo angleško ligo, šele nato pa bodo lahko tako kot navijači stremeli k velikopotezni načrtom, ki je v mesto na severu Anglije prišel skupaj z novimi, denarja polnimi lastniki.