Newcastlova revolucija se je začela s prihodom Kierana Trippierja

Kieran Trippier je soigralec Jana Oblaka od leta 2019, ko je iz Tottenhama v Atletico prestopil v zameno za 22 milijonov evrov. 31-letnik je v dresu Atletov zaigral na 86 tekmah. Igralec se je z Newcastlom dogovoril o višini plače, ki bo verjetno občutno višja, kot je bila v Madridu. To pomeni, da se bo desni bočni branilec zgolj sezono po tem, ko je z Atleticom postal španski prvak, boril za obstanek svojega novega kluba v prestižni Premier ligi. Srake so z zgolj eno zmago na devetnajstih tekmah trenutno na predzadnjem mestu v ligi.

Po poročanju britanskega Guardiana so se pogajanja za prestop začela decembra lani, ko je Trippier izrazil željo po vrnitvi v Anglijo. Z njegovimi predstavami v rdeče-belem dresu je bil trener Diego Simeone zelo zadovoljen in redno ga je vključeval v začetno enajsterico. Argentinski strateg bo pred februarskim spopadom z Manchester Unitedom v Ligi prvakov na desno stran obrambe verjetno želel pripeljati novo okrepitev. Ostal je namreč z zgolj enim igralcem, ki redno igra na položaju desnega bočnega branilca – to je Hrvat Šime Vrsaljko. Poleg Vrsaljka sta na tem položaju občasno igrala tudi vezist Marcos Llorente in osrednji branilec Jose Maria Gimenez.