Neymarjev oče sarkastično: Res je, moj sin je bil na karnevalu

V obširnem intervjuju za UOL Esporte se je oče slovitega Neymarja Jr.-ja , ki uspešno okreva po poškodbi stopalnice, ki jo je utrpel v ligaškem obračunu proti Strasbourgu, dotaknil številnih perečih tem, povezanih s sinovo preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Privržence Paris Saint Germaina, jasno, najbolj zanima Neymarjeva prihodnost, ki pa ni zavita v tančico skrivnosti, kot so nekateri to želeli pred časom prikazati, priznava oče brazilskega zvezdnika. "Edina želja mojega sina v tem trenutku je, da čimprej zaceli neprijetno poškodbo stopalnice in se priključi soigralcem na zelenici. V zadnjih dneh in tednih smo zasledili številne, neresnične zapise v medijih, ki te hočeš nočeš prizadenejo. Ampak najpomembneje je, da mi, ki smo v vsakodnevnem stiku z njim, poznamo pravo in edino resnico," je udarno začel Neymar starejši , ki se je dotaknil glasnih medijskih kritik glede sinove nedavne udeležbe na karnevalu.

"To so klasični medijski konstrukti, ki želijo vnesti nemir v našo ekipo. Res je, sin se je udeležil karnevala, a ne na način, kot je bilo predstavljeno na določenih družbenih omrežjih. Vrhunski športniki so tudi samo živa bitja iz krvi in mesa, na vsake toliko potrebujejo nek 'ventil', da se sprostijo in malce odmaknejo od vsakodnevnih pritiskov. Zagotavljam vam, da moj sin z obiskom omenjenega karnevala v niti enem trenutku ni ogrozil svojega okrevanja. Še več, sploh ni obremenil poškodovane noge."



Naj uživa v zmagah in porazih

Novinarskega kolega je zanimalo, s kakšnimi nasveti oče postreže slavnemu sinu. "Vselej mu ponavljam, naj uživa v nogometu. Naj uživa v zmagah in porazih, kajti dokler bo čutil strast do posla, ki ga opravlja, bo brez težav tudi v prihodnje razveseljeval množice svojih privržencev po vsem svetu. Kljub številnim zdravstvenim težavam v zadnjem letu in pol, opažam, da ga volja ne zapušča ... In dokler bo tako, naj se navijači PSG-ja ne bojijo za uspehe svojih ljubljencev," je bil odkrit Neymar st. in ob koncu priznal, da so začeli pogajanja z vodstvom PSG-ja o podaljšanju sodelovanja.



"Izjemno smo zadovoljni s potekom njegove kariere. Od 17. leta naprej je podvržen številnim medijskim pritiskom, takšnim in drugačnim izmišljotinam, ki so ga v zadnjih letih le še okrepile. Je veliko zrelejši, nogometna kakovost pa tako ali tako ni bila nikoli vprašljiva. Moj sin razume potrebe medijev, da vsak dan njegovo ime povezujejo z morebitnimi prestopi, a edina resnica je, da se pogajamo za podaljšanje pogodbe s PSG-jem."