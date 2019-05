Neymar brez dovoljenja PSG 'pobegnil' v brazilsko reprezentanco

"Prispel bo jutri," je novinarjem dejal predstavnik za stike z javnostjo pri brazilski nogometni zvezi Vinicius Rodrigues, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sprva je bilo načrtovano, da se bo najdražji nogometaš na svetu kolegom na treningu pridružil 28. maja, torej šest dni po začetku priprav na Copo Americo, a si je premislil.

Razlogi za to odločitev niso znani, je pa Neymarposledično manjkal na nedavnem odprtem treningu svojega kluba PSG, na katerem pa sta bila njegova reprezentančna kolega Marquinhos in Thiago Silva. Trener Parižanov Thomas Tuchel je na vprašanje, ali je 27-letnemu Neymarju dovolil, da izpusti trening, odgovoril, da mu on ni dal dovoljenja.

Neymar je sicer izpustil tudi zadnji dve tekmi francoskega državnega prvenstva, potem ko je zaradi incidenta z navijačem prejel tri tekme suspenza. Zato morda ni tako presenetljivo, da je (pre)zgodaj zapustil moštvo, a lahko bi šlo tudi za spodkopavanje avtoritete trenerja Tuchela. Nemški strateg nima prav mirnega spanca, saj ne ve, ali bo dočakal novo sezono na klopi. Rezultati niso bili po pričakovanjih, poleg tega je Neymar večkrat izrazil nezadovoljstvo s sezono, ni pa neposredno omenjal trenerja.

So se pa njegovega zgodnjega prihoda v domovino razveselili brazilski reprezentanci: "Neymar je naš najboljši nogometaš, dobro je, da je s svojimi izkušnjami tu," je dejal vratar Manchester Cityja Ederson.

