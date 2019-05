Neymar z zasebnim helikopterjem na priprave selecaa

Brazilski zvezdnik je dvignil kar precej "prahu", ko se je nepričakovano odločil, da odide iz baze Paris Saint-Germaina in se pridruži brazilski reprezentanci že tri dni pred načrtom. V pariškem klubu je trener Thomas Tuchel dejal, da mu nidal dovoljenja, klub pa se je nato odzval z zapisom, da je "pritisk velik, vendar ko je gre za vprašanje reprezentance in navijačev, ga ni mogoče ustaviti."

Neymar, ki zadnjih tekme za PSG zaradi kazni ni odigral, se je dobro znašel v stari družbi brazilskih soigralcev. To je razvidno iz posnetkov treninga, kot tudi iz garderobe, kjer si je privoščil malo sproščene zabave, prav tako z žogo. Brazilec je na priprave v v mestu Granja Comary, 100 kilometrov od Ria de Janeira dopotoval kar z zasebnim helikopterjem."Noro sem si želel v reprezentanco in sem 100 odstotno osredotočen na to našo nalogo in zelo sem zadovoljen," je povedal Neymar.

Brazilci se bodo v skupinskem delu južnoameriškega prvenstva merili z Bolivijo, Venezuelo in Perujem, pred tem pa bodo odigrali prijateljski tekmi s Katarjem in Hondurasom.