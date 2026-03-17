Neymar besen ob neimenovanju v reprezentanco: Ničesar mi ni treba dokazovati

"Vendar ohranjam osredotočenost, dan za dnem, trening za treningom, tekmo za tekmo. Dosegel bom svoj cilj. Čaka nas še ena nominacija in moje sanje živijo naprej," je dejal nekdanji dolgoletni kapetan brazilske vrste Neymar.

Selektor Carlo Ancelotti pa Neymarja ni uvrstil v svojo ekipo za prihajajočo turnejo po ZDA, ki vključuje prijateljski tekmi proti Franciji in Hrvaški 26. in 31. marca. Ti dve tekmi sta zadnji preizkušnji za Brazilce, preden bo znana končna ekipa za poletno svetovno prvenstvo.

Neymar v solzah FOTO: Profimedia

"Neymar lahko gre na svetovno prvenstvo, a le, če bo stoodstotno pripravljen," je na novinarski konferenci dejal selektor Ancelotti. "Nisem ga poklical, ker ni stoodstotno pripravljen. Mi pa potrebujemo igralce, ki so v najboljši formi. Neymar mora še naprej delati, igrati, pokazati svoje lastnosti in ohranjati dobro telesno kondicijo," je še dodal Italijan.

Neymar je zadnjo od svojih 128 reprezentančnih tekem za rekordne prvake Brazilce odigral pred dvema letoma in pol. Oktobra 2023 si je zvezdnik med porazom proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu.

