Nogomet

Neymar besen ob neimenovanju v reprezentanco: Ničesar mi ni treba dokazovati

Sao Paulo, 17. 03. 2026 09.43 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Neymar

Zvezdniški nogometni napadalec Neymar je izrazil razočaranje, ker ni bil izbran za prihajajoče mednarodne tekme Brazilije. "Tega ne moreš kar tako odmisliti. Seveda sem jezen in žalosten, da nisem bil nominiran," je 34-letnik povedal brazilskim medijem.

"Vendar ohranjam osredotočenost, dan za dnem, trening za treningom, tekmo za tekmo. Dosegel bom svoj cilj. Čaka nas še ena nominacija in moje sanje živijo naprej," je dejal nekdanji dolgoletni kapetan brazilske vrste Neymar.

Selektor Carlo Ancelotti pa Neymarja ni uvrstil v svojo ekipo za prihajajočo turnejo po ZDA, ki vključuje prijateljski tekmi proti Franciji in Hrvaški 26. in 31. marca. Ti dve tekmi sta zadnji preizkušnji za Brazilce, preden bo znana končna ekipa za poletno svetovno prvenstvo.

Neymar v solzah
Neymar v solzah
"Neymar lahko gre na svetovno prvenstvo, a le, če bo stoodstotno pripravljen," je na novinarski konferenci dejal selektor Ancelotti. "Nisem ga poklical, ker ni stoodstotno pripravljen. Mi pa potrebujemo igralce, ki so v najboljši formi. Neymar mora še naprej delati, igrati, pokazati svoje lastnosti in ohranjati dobro telesno kondicijo," je še dodal Italijan.

Neymar je zadnjo od svojih 128 reprezentančnih tekem za rekordne prvake Brazilce odigral pred dvema letoma in pol. Oktobra 2023 si je zvezdnik med porazom proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu.

Od takrat se Neymar nikoli več ni vrnil v prejšnjo formo. Savdski klub Al-Hilal ga je januarja 2025 pustil oditi kot prost igralec, da bi se pridružil svojemu domačemu klubu Santos v Braziliji. Leta 2017 je PSG za Neymarja odštel Barceloni rekordnih 222 milijonov evrov.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Dildoslav
17. 03. 2026 11.04
Pravilno. So biljsi brez njega.
0 0
Amor Fati
17. 03. 2026 10.01
Ko ima človek visok ego, je padec na realna tla zelo zelo bolec.
+1
1 0
Joško s Krasa
17. 03. 2026 10.01
Ma v katerih klubih pa je igral,da bi ga moral Don Karlo klicat?
+2
2 0
