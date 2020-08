Neymar bi lahko postal 'soigralec' Jana Oblaka

Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar Jr. in podjetje Nike sta po desetletju in pol končala eno najodmevnejših sponzorskih sodelovanj, so sporočili iz ameriškega podjetja. Pri Nikeju so mladega nogometaša podprli, ko je imel ta komaj 13 let. Brazilski mediji pa poročajo, da se Neymar Jr. seli k Pumi, ki sodeluje tudi s Slovencem Janom Oblakom.

icon-expand Neymar Jr. (levo) med finalnim obračunom v Ligi prvakov, kjer se je udaril z Bayernom in Leonom Goretzko. FOTO: AP "Lahko vam potrdim, da Neymar ni več športnik Nikeja," je za francosko agencijo AFP dejal predstavnik Nikeja Josh Benedek, ki pa drugih podatkov o koncu 15-letnega sodelovanja ni želel razkriti. Brazilska novičarska stran UOLporoča, da se Neymar Jr.in Nike po več mesecih pogajanj nista mogla dogovoriti o vsoti denarja za podaljšanje pogodbe, zato je sodelovanje padlo v vodo. Medtem mediji poročajo, da je 28-letni napadalec Paris Saint-Germaina in prvi zvezdnik brazilske reprezentance v pogovorih z Nikejevim nemškim tekmecem Pumo. Pri Pumi za zdaj sicer niso potrdili, da se dogovarjajo za sodelovanje z Neymarjem Jr., najdražjim igralcem v zgodovini nogometa, ko se je leta 2017 za 222 milijonov evrov preselil iz Barcelone k PSG. Pri magazinu Forbesocenjujejo, da je Neymar sedma najbolje plačana slavna oseba na svetu, na leto pa naj bi skupaj s sponzorskimi prihodki zaslužil po 95,5 milijona dolarjev (približno 81,33 milijona evrov).