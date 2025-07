Neymar bo leto 2025 zaključil v Santosu

"Santos ni samo moja ekipa, ampak tudi moj dom, tukaj so moje korenine, moja zgodovina in moje življenje," je za klubsko spletno stran po podaljšanju pogodbe med drugim dejal 33-letni nogometni zvezdnik, ki se želi v svojem ljubljenem klubu čim bolje pripraviti za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.