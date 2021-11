Neymar bo moral počivati vsaj šest tednov

Po 72 urah bodo opravili še en zdravniški pregled in ocenili takratno stanje poškodovanega sklepa, vendar Brazilec leta 2021 skoraj zanesljivo ne bo več igral.

Po zdravniških pregledih so znane podrobnosti o resnosti poškodbe. PSG je sporočil, da si je Brazilec ob zvinu levega gležnja poškodoval tudi vezi, tako da bo z igrišč predvidoma odsoten od šest do osem tednov.

Lionel Messi in Neymar

Letos bo pariški klub igral še pet tekem, štiri v francoskem prvenstvu, v katerem je po sinočnji zmagi s 3:1 prepričljivo na prvem mestu z 12 točkami naskoka pred zasledovalci, in zadnjo v skupinskem delu Lige prvakov z Bruggejem – PSG je sicer v skupini A trdno na drugem mestu, ki ga ne more več izgubiti, ne more pa prehiteti Manchester Cityja na prvem.