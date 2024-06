Neymar: Boleče je, zelo me boli, a okrevam

Neymar je novembra lani v Braziliji moral pod kirurški nož zaradi počene križne veze in meniskusa v levem kolenu. "Boleče je, zelo me boli, a okrevam. Sedem mesecev je že minilo od moje poškodbe, še nekaj dela me čaka, a smo prišli tja, kjer želim biti," je dejal v Sao Paulu ob robu dražbe v korist njegove fundacije.

"Zelo žalostno bo, ko ne bom zraven, a podpiral jih bom. Upam, da lahko Brazilija zmaga, za to imamo ekipo z visoko kakovostnimi igralci," je dejal napadalec. Posebej je pohvalil napadalca madridskega Reala Viniciusa Juniorja, ki je s svojim klubom pravkar osvojil Ligo prvakov in dosegel gol v finalu proti Borussii Dortmund.

"Očitno je zlata žoga njegova, upam, da je tako. Poslal sem mu sporočilo pred finalom in še eno po njem. To je že gotovo dejstvo, da bo osvojil zlato žogo, neverjeten je in ponosno nosi barve naše države po vsem svetu," je dejal Neymar. Nekdanji igralec PSG je zavrnil govorice o možni vrnitvi naslednjo sezono v Santos, klub iz Sao Paula, kjer je začel kariero. "Kar se govori, je popolnoma napačno, tega nimam v načrtih. Še vedno imam enoletno pogodbo z Al-Hilalom in upam, da bom lahko imel odlično sezono."

"O tem ni dvomov, Santos je moja najljubša ekipa in nekega dne bi se rad vrnil, vendar trenutno tega načrta nimam v mislih," je sklenil.