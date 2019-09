Neymar z izjavo še dvignil pritisk: Zdaj bo vsaka tekma gostujoča

'To je zadnjič, ko bom govoril o tem' Takoj, ko je postalo jasno, da ga je trener Thomas Tuchel uvrstil v začetno postavo, so tako imenovani "ultras" navijači začeli izpolnjevati obljubo, ki so jo dali pred tekmo, ko so sporočili, da bo zvezdniku svetovnega nogometa še kako težko. Za PSG v novi sezoni tudi zaradi težav s poškodbo, ki mu je preprečila nastop na poletni Copi Americi, ni igral, seveda pa ga Tuchel v ekipo ni uvrščal predvsem zaradi pogajanj z Barcelono, ki se na koncu s Parižani kljub odkriti želji iz Brazilčevega tabora ni uspela dogovoriti.

"Nobenega sporočila nimam za navijače. Vedel sem, da bo najbrž težko. Če želijo kričati name, imajo vso pravico. A ne bi se smeli osredotočati name. Najpomembnejša je ekipa. Žvižgali so mi vso tekmo in nato so bili prisiljeni, da proslavljajo moj gol. (smeh) Od zdaj naprej bom vsako domačo tekmo igral, kot da je gostujoča," je zbranim medijem po tekmi v Parizu povedal Neymar.

"Od trenutka, ko se je končal prestopni rok, sem bil osredotočen na PSG. Veliko resnih poškodb je za mano, izpustil sem veliko tekem. Toda odzovem se vsakič, ko sem na igrišču,"je še povedal Neymar. "Zakaj sem želel oditi? Zaradi osebnih razlogov. Nič ni bilo v zvezi s PSG. Ko se ne počutiš dobro v službi, iščeš spremembo. Razlog je bil osebne narave, imel sem razlog in želel sem oditi. Dal sem vse od sebe, a žal oni niso. Ne bom šel v podrobnosti glede tega. To je zadnjič, ko bom govoril o tem."

Tuchel je glede reakcije navijačev dodal: "Pošteno povedano nisem pričakoval nič posebnega, a z mojega stališča si ne želim soditi o tem, če je bilo prehudo ali če so šli predaleč, saj so to naši navijači. Tudi situacija med prestopnim rokom ni bila poštena do njih. To so reči med Neymarjem in PSG. Naši navijači imajo ta klub radi, zato jim ni bilo lahko, bilo je težko. V življenju, ko pride do težkih trenutkov, moramo sprejeti, da pride do takšnih odzivov. Tako je in nisem prepričan, če se je s tem zaključilo ali pa se bo nadaljevalo. Moramo se prilagoditi."

