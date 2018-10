Neymar Curryju v Parizu izlil dušo: Messi idol, a Ronaldo je prava zver

V pogovoru v kleti pariškega YMCA, ki je leta 1893 gostil prvo košarkarsko tekmo, sta se brazilski nogometaš Neymar , ki brani barve PSG -ja, in Stephen Curry , izvrsten strelec košarkarske zasedbe Golden State dotaknila tem, kot so idoli, očetovstvo pa tudi to, kaj največje dela še večje. Neymar ne skriva, da se zgleduje po Lionelu Messiju in Cristianu Ronaldu . "Igral sem z Messijem, zame je eden največjih igralcev vseh časov, idol. Od njega sem se vsak dan nekaj naučil, ob Leu sem postal boljši igralec," je iskreno priznal Brazilec. O portugalskem zvezdniku Juventusa pa je pristavil: "Ronaldo je prava zver. Igrati proti njemu je bil užitek in čast. A za njega se je treba nekoliko bolje pripraviti. Je eden največjih v nogometu, lahko vas prelisiči, a tudi nauči veliko tega. O njiju dveh govorim, ker se z njimi lahko povežem. Želim se učiti iz dneva v dan, biti boljši, zabijati več, osvajati več, zato se od njiju dveh vsak dan naučiti nekaj."

Neymar je Curryju razkril tudi zanimivo anekdoto iz zasebnega življenja, kar dokazuje, da se tudi zvezdniki spopadajo s čisto vsakdanjimi težavami. "Sin je bil v šoli, gledali so televizijo in pojavila se je reklama z reprezentanco Brazilije. Ko me je videl na TV-ju, je sin rekel: ’To je moj očka.’ Sošolci so mu odgovarjali, da to ni res, da je to Neymar, da to ne more biti njegov očka. Na koncu je prišlo prepira, posredovati so morali učitelji in se pogovoriti z njimi. Sin je bil žalosten, ker mu nihče ni verjel, da sem jaz njegov oče," je opisal Neymar. Curry pa se je pošalil: "Ja, pomisli, koliko otrok v šoli vsaki dan trdi, da je Neymar njihov oče."