Neymar dvignil prah: Hazard je nogometaš, s katerim bi si želel igrati

"Hazard je drugačen nogometaš. Ima zelo podoben stil kot jaz," je povedal Neymar v pogovoru za FOX Sports, ko so ga vprašali, kdo je nogometaš, s katerim bi igral, če bi lahko izbiral. Eden Hazard, ki trenutno brani barve Chelseaja, je glavna želja trenerja madridskega Reala Zinedina Zidana. Ta si je iz PSG-ja želel pripeljati tudi Kyliana Mbappeja, a je ta že zavrnil govorice o prestopu. Je pa že dalj časa, da s statusom v Parizu ni zadovoljen Neymar. In tudi njega se je že večkrat povezovalo s prestopom v Real, potem ko je bil deležen številnih kritik na svoj račun po poškodbi pred odločilnim delom sezone. Analitike je motilo predvsem to, da je poškodovan hodil po zabavah, med drugim je praznoval karneval v Riu. "Iskren bom, seveda me te kritike nekdanjih nogometašev motijo. Oni so počeli enako, nekateri še precej hujše stvari," je dejal brazilski napadalec, ki si kruh služi pri PSG-ju.

"Danes temu ne dajem več pomena in o tem ne bi izgubljal preveč besed. Tisti, ki me pozna, ve, kakšen sem in kakšna je moja osebnost. Vedo, čemu sem se moral zoperstaviti," je pristavil Neymar. Odgovoril je tudi na kritike, da je na zelenici preveč teatralen, ko pride v situacijo, ko lahko simulira prekrške. "Ljudje so bolj na strani tistih, ki pretepajo kot tistih, ki preigravajo. Moj stil igre že poznate in to je dobiti žogo in kreniti v napad. Preigravanje je bilo vedno najboljša stran moje igre. Niso mi všeč takšne kritike. Nihče ne vidi udarcev, ki jih dobim. Če si želite tega, pojdite v MMA ali boks. Všeč mi je moj nogomet in tako bom nadaljeval še lep čas," je pojasnil Neymar.