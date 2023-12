Neymar? Govoriti o vrnitvi prej kot v devetih mesecih je prezgodaj

Takrat so Neymarja na nosilih z igrišča odnesli v solzah, novembra pa so ga operirali zaradi raztrgane križne vezi in meniskusa v levem kolenu. Za vnovično igranje po takšni poškodbi, eni najtežjih za nogometaše, je potrebnih vsaj devet mesecev rehabilitacije, je danes pojasnil zdravnik brazilske izbrane vrste Rodrigo Lasmar. Zdravnik je zato izključil, da bi Neymar lahko igral na južnoameriškem prvenstvu od 20. junija do 14. julija. Copa America združuje deset držav pod okriljem južnoameriške zveze Conmebol in šest držav Concacafa (Severna Amerika, Srednja Amerika in Karibi).