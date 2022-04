Neymar in Mbappe dosegla vseh šest golov za PSG

Parižani so v gosteh Clermontu nasuli kar pol ducata golov. Glavna junaka tekme sta bila Neymar in Kylian Mbappe, ki sta dosegla vse gole za pariško moštvo. Vsak od njiju je zadel po trikrat, Mbappe je zdaj z doseženimi 20 goli tudi prvi strelec lige. Velik delež je prispeval tudi Leo Messi, ki je podal pri vseh treh Mbappejevih golih. Skupaj ima v sezoni 13 asistenc, eno manj od najboljšega v tem elementu v ligi, to pa je tudi Mbappe. Tako Neymar kot Mbappe sta dobila oceno deset v oceni spletne strani Sofascore.

"Zelo sem zadovoljen, da sem dosegel svoj prvi hat-trick v sezoni. In še bolj kot to veseli zmaga in naš odnos. Pomembno je, da je kemija med nami na vsaki tekmi močnejša. Na žalost smo šele ob koncu sezone vsi 100-odstotno pripravljeni. Škoda, vendar sem zelo zadovoljen z vsem, kar prikazujemo na igrišču. Veliko lažje je igrati z igralci, ki so zelo inteligentni. Leo in Kylian sta izjemna, sta dva genija," je po tekmi dejal brazilski zvezdnik Neymar.