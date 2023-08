'Neymar in Vinicius Junior bosta jedro selecaa v napadu'

Obstajali so dvomi, ali se bo 31-letni zvezdniški napadalec Neymar odzval vabilu po velikem razočaranju nad lanskim razpletom prvenstva, prav tako je bil v zadnjem času precej zaposlen s selitvijo iz Paris Saint-Germaina v savdskoarabski Al-Hilal. "Pred kratkim sem govoril z njim in bil je popolnoma pripravljen in vesel te priložnosti," je Diniz povedal na novinarski konferenci v Riu de Janeiru. "Težko je najti igralca, ki bi mu bil enak. Je zelo redek talent." Na koncu je dodal: "Neymar in Vinicius Junior bosta glavna člena reprezentance v kvalifikacijah."