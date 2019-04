Neymar izgubil živce po porazu v pokalu: udaril navijača, stresal gnev po soigralcih ...

Nogometaši Rennesa so presenetljivo osvojili francoski pokal, tretjič v klubski zgodovini. V finalu so na Stade de France proti favoriziranemu Paris Saint-Germainu nadoknadili zaostanek dveh golov in po enajstmetrovkah stavili. PSGje pokal pred tem osvojil štirikrat v nizu, ostal pa je pri rekordnih dvanajstih. Poraz v finalu je še posebej pekel brazilskega zvezdnika Neymarja, ki razočaranja in tudi jeze ni skrival ...



Po izgubljeni finalni pokalni tekmi sredi Pariza je v taboru ekipe PSG, kot piše L'Equipe, najprej vladala mučna tišina, nato pa naj bi Brazilec Neymar brez dlake na jeziku začel s kritiko posameznih nogometašev. Nekaj besed monologa iz slačilnice je kasneje delil tudi z novinarjem priznanega pariškega športnega časnika. "Veliko jih deluje izgubljeno. Več morajo poslušati in ubogati ter manj govoriti. Vsi po vrsti. Govorim predvsem o mlajših članih naše slačilnice. Pogosto se zgodi, da kdo od starejših nekaj govori, a ga mlajši ne poslušajo. Kot da se jih nič ne tiče. Trener nekaj pove, njim pa je spet vseeno. Gre v prvi vrsti za pomanjkanje spoštovanja. Jaz se tako nisem obnašal v njihovih letih," je med drugim za L'Equipe dejal Neymar, ki je po tekmi poskrbel za incident. Kamere so namreč ujele bližnje srečanje z navijačem, ko je Brazilec odhajal po tolažilno nagrado v obliki srebrne medalje. Neymar je povsem izgubil živce in navijača, ki ga je snemal, celo udaril ...