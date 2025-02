Neymar je doma: evforija in veliko solza

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je v petek pozdravil več tisoč privržencev Santosa, ko so mu na stadionu Vila Belmiro pripravili vnovično dobrodošlico. Po 12-tih letih se je vrnil v klub iz otroštva in celoten dogodek je bil precej čustven. Ko so navijači pozdravili svojega 'princa' so nogometaša premagale solze. 32-letnik je po 18-tih mesecih prekinil pogodbo s savdskim klubom Al-Hilal, obdobje, ki so ga zaznamovale predvsem poškodbe. Nekdanji član Barcelone in PSG-ja je povedal, da je bilo še na začetku meseca januarja vse skupaj nepredstavljivo. Ko pa je prišla brazilska ponudba, ni okleval niti za minuto. "Odločitev sem sprejel takoj," je dejal.

Čustvena vrnitev Neymarja v domači Santos icon-picture-layer-2 1 / 10

Ozračje je bilo naelektreno, ko je nočno nebo razsvetlil ognjemet, množica pa je Brazilčevo vrnitev proslavila s transparentom, na katerem je pisalo: "Princ se je vrnil." Neymar naj bi zaigral v marcu, ko se bo začela tamkajšnja Serie A v letu 2025. "Nekatere odločitve so izven meja razuma nogometa, spet druge so hipne in zelo vplivne. Še v začetku meseca januarja si nisem niti predstavljal, da bi se lahko vrnil v Santos ali da bi zapustil Al-Hilal. Tam sem bil srečen, moja družina je bila srečna. Bil sem željan igranja nogometa. Potem pa so se zgodile stvari in moral sem sprejeti odločitev," je dejal nogometaš.

"Počasi sem se začel počutiti slabo, večkrat sem bil žalosten na treningu. To se je dogajalo vedno pogosteje. Ni mi šlo najbolje. Nato pa se je pojavila možnost za vrnitev in sploh nisem dvakrat razmišljal. Že prvi dan sem se odločil, da se bom vrnil. Povedal sem očetu in on je uredil vse potrebno za prestop. Vse se je izšlo. Vrnil sem se z novo energijo, odkar sem stopil sem, se znova počutim, kot da sem star ponovno 17. Zopet čutim veselje, navdušen sem nad vsem in zelo si želim igrati," še doda.

32-letnik je s klubom podpisal šestmesečno pogodbo, za katero pa je namignil, da bi jo lahko v prihodnosti podaljšal. Njegov največji cilj v prihodnosti je, da s svojo državo osvoji svetovno prvenstvo, ki bo leta 2026 potekalo v Kanadi, ZDA in Mehiki. Neymar verjame, da je to njegova zadnja priložnost za to prestižno lovoriko. "Imam cilj in verjamem, da se bom boril za lovoriko na svetovnem prvenstvu," je dejal najboljši strelec brazilske reprezentance vseh časov. Na 125 tekmah je dosegel 79 zadetkov. Legendarna 10-ka se zaveda zapuščine, in tega, kaj njegov dres pomeni za ta klub: "V čast mi bo nositi ta sveti dres," še zaključi.

