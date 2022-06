So izmikanje lovorike Lige prvakov in številne poškodbe privedle do Neymarjevega odhoda?

Pred poletno nogometno tržnico so seveda vse oči uprte v nogometaše, ki bi lahko poleti zamenjali svoje domovanje. Eden izmed njih je tudi brazilski zvezdnik Neymar, ki se po prihodu v Pariz nikoli ni zares znašel tako dobro, kot se je v Barceloni. Tudi prihod njegovega prijatelja in soigralca v katalonski prestolnici, Lionela Messija, temu ni pripomogel. Številne poškodbe in izmikanje tako želene lovorike Lige prvakov so pustile posledice na bogatih katarskih lastnikih, ki naj bi se Brazilca želeli znebiti. Projekt Mbappe je PSG-ju uspel, francoski zvezdnik ostaja kot eden glavnih akterjev pariške garderobe, za Neymarja pa se zdi, da morda ni več zadovoljen z njegovim trenutnim statusom v klubu.

icon-expand Neymar FOTO: AP Vse bolj kaže, da je prihodnost brazilskega zvezdnika Neymarja nejasna. Za zdaj se zdi, da bo mesto ljubezni po petih letih zapustil. Kot poroča RMC Sport, naj bi Brazilec razmišljal o odhodu iz PSG-ja. Temu je zagotovo botrovalo dejstvo, da vodilni možje kluba niso povsem prepričani v njegovo predanost. Predsednik Nasser Al-Khelaifi, ki se je pred kratkim mudil v Ljubljani, je za Le Parisien povedal, da "si želi igralce, ki so popolnoma predani projektu". PREBERI ŠE Al-Khelaifi: Nogomet niso samo dobri igralci, ampak kako igrati kot ekipa! Nogometaš, ki je kot najdražji nogometni prestop vseh časov (222 milijonov evrov), v klub prišel leta 2017 in takrat povzročil pravo nogometno evforijo med francoskimi navijači ter na drugi strani jezo Kataloncev, je vsako leto počasi izgubljal svojo moč. Številne poškodbe, s katerimi se je srečeval v minulih letih, mu zagotovo niso delale velike usluge. Njegova velika plača, ki si jo lahko privoščijo le maloštevilni klubi, in klavzula v njegovi pogodbi, ki mu omogoča podaljšanje le-te do leta 2027, bosta njegov prestop zagotovo močno otežila. PREBERI ŠE Neymarjevo letalo zasilno pristalo na poti iz Las Vegasa v Brazilijo Toda zdi se, da več klubov pozorno spremlja njegovo stanje, predvsem v Angliji. Eden izmed njih naj bi bil londonski Chelsea, čigar trener je Thomas Tuchel in s katerim je nekdanji igralec Barcelone v Parizu dosegel svojo najboljšo formo. Manchester United naj bi ga imel v mislih kot možno zamenjavo v primeru odhoda njihovega prvega zvezdnika Cristiana Ronalda. Newcastle je še en klub, ki bi si z nedavno investicijo iz Savdske Arabije vse skupaj lahko privoščil. PREBERI ŠE Neymar zadel za zmago Brazilije, le še tri zadetke oddaljen od legendarnega Peleja Neymarju naj ne bi bile všeč besede Al-Khelafija, kar naj bi sprožilo misli o tem, ali se še vidi na bogati katarski klopi. Francoski prvaki so vse napore usmerili v podaljšanje pogodbe z francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem, kar je tudi obrodilo sadove. Mladi Francoz je pristal in ostaja v Parizu kot glavni projekt kluba. Tudi prihod Lionela Messija, ki je še okrepil napadalni del PSG-ja, Brazilcu ni naredil usluge, čeprav naj bi si sam prizadeval za njegov prihod. Operacija selitve in iskanja novega kluba bi zagotovo še razburkala poletno nogometno tržnico, toda zaenkrat so vse skupaj le govorice, Brazilec bo o svoji prihodnosti zagotovo več vedel v kratkem.