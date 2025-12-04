Neymar, kot ga ne poznamo: navkljub hujši poškodbi stisnil zobe in Santos rešil pred izpadom

Neymar , ki si je sredi septembra med treningom poškodoval mišico desnega stegna, je z igrišč manjkal šest etdnov, Santos pa je v tem času zasedel mesta, ki vodijo v nižji rang tekmovanja. Neymar je vse od vrnitve v ekipo iz Sao Paula na začetku leta utrpel več poškodb, zaradi katerih ni mogel redno igrati za klub v ligi.

Skupno je za Santos odigral 29 tekem in dosegel enajst golov, dodal je še pet asistenc. " Zadnji dve tekmi je odigral pod injekcijo. Bolečine so bile prehude, a je na vsak način želel zaigrati. In uspel mu je hat-trick, ki je prvi po treh letih. Nazadnje ga je dosegel v dresu PSG-ja aprila leta 2022 ," je pisal brazilski SBT.

Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni mogel vrniti v brazilsko reprezentanco na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo leta 2026. Neymar ni nosil številke 10 na rumeno-zelenem dresu vse od oktobra 2023, ko si je med porazom proti Urugvaju (0:2) v Montevideu natrgal križne vezi v levem kolenu.

Zaradi hude poškodbe, ki se je zgodila dva meseca po njegovem prihodu v Rijad, je bil eno leto zunaj pogona, za Al-Hilal pa je odigral le sedem tekem, dosegel en gol in prispeval tri podaje.