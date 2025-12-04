Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Neymar, kot ga ne poznamo: navkljub hujši poškodbi stisnil zobe in Santos rešil pred izpadom

Rio de Janeiro, 04. 12. 2025 08.51 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Neymar se je v ekipo Santosa vrnil pred kratkim, potem ko je za silo zacelil poškodbo. A težave s kolenom ostajajo, kljub temu pa je 33-letni brazilski nogometni napadalec na vsak način želel pomagati ekipi, ki se krčevito bori za obstanek med brazilsko elito. In navkljub hujšim težavam z zdravjem je na zadnjih dveh tekmah stisnil zobe in dosegel štiri gole in dodal dve asistenci, Santos pa je po seriji petih tekem brez poraza ubežal coni izpada. Po poročanju brazilskih medijev se Neymarju po koncu sezone obeta operacija in prisilni počitek. Liga se konča 6. oziroma 7. decembra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Neymar, ki si je sredi septembra med treningom poškodoval mišico desnega stegna, je z igrišč manjkal šest etdnov, Santos pa je v tem času zasedel mesta, ki vodijo v nižji rang tekmovanja. Neymar je vse od vrnitve v ekipo iz Sao Paula na začetku leta utrpel več poškodb, zaradi katerih ni mogel redno igrati za klub v ligi. 

Preberi še Neymar odkupil Pelejevo blagovno znamko

Skupno je za Santos odigral 29 tekem in dosegel enajst golov, dodal je še pet asistenc. "Zadnji dve tekmi je odigral pod injekcijo. Bolečine so bile prehude, a je na vsak način želel zaigrati. In uspel mu je hat-trick, ki je prvi po treh letih. Nazadnje ga je dosegel v dresu PSG-ja aprila leta 2022," je pisal brazilski SBT.

Neymar v solzah
Neymar v solzah FOTO: Profimedia

Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni mogel vrniti v brazilsko reprezentanco na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo leta 2026. Neymar ni nosil številke 10 na rumeno-zelenem dresu vse od oktobra 2023, ko si je med porazom proti Urugvaju (0:2) v Montevideu natrgal križne vezi v levem kolenu.

Zaradi hude poškodbe, ki se je zgodila dva meseca po njegovem prihodu v Rijad, je bil eno leto zunaj pogona, za Al-Hilal pa je odigral le sedem tekem, dosegel en gol in prispeval tri podaje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet neymar santos
Naslednji članek

Diogo Jota bi danes praznoval 29. rojstni dan

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385