Neymar: Kritike so nekaj normalnega, ne zmenim se zanje

Na derbiju francoskega prvenstva med PSG-jem in Lilleom je dolgo izgledalo, da je to ena od tistih tekem, na kateri Neymarju ne bo uspelo praktično nič. Brazilec je izgubil ogromno žog na sredini igrišča, ob tem pa utrpel kar nekaj nedosojenih prekrškov, ki so ga še dodatno razburili. A na koncu se je 29-letnik le uspel maščevati, ko je v 88. minuti na majhnem prostoru idealno namestil žogo Angelu Di Marii, ta pa ponujeno ni zapravil in z natančnim strelom poskrbel za preobrat na Parku princev.

Že pred tem je Neymar odlično asistiral tudi Mauru Icardiju, ki se je znašel v situaciji ena na ena z vratarjem Ivom Grbićem, a ga ni uspel premagati. "Bila je izjemno zahtevna tekma. Pred seboj smo imeli kvalitetnega nasprotnika. Borili smo se do konca in uspeli zadeti. Čestitke vsem, izjemno vesel sem," je bil v izjavi za Prime Sport po tekmi zadovoljen Neymar.

Koliko mu je pomenila zmaga, je bilo videti pri zadetku Di Marie, ki ga je bučno proslavil, kot da bi ga dosegel sam. "Kritike so nekaj normalnega. Nogomet profesionalno igram že 15 let, tako da se zanje ne zmenim. Sam sem svoj največji kritik. Vem, kaj moram storiti, ko sem na igrišču. Kritiki tega ne vedo. Ne vedo, kaj se dogaja v garderobi in kaj si želimo doseči," je še dodal Neymar.