Neymar le še štiri zadetke oddaljen od rekorda Peleja

Neymar je bil po informacijah francoske tiskovne agencije AFP sprva vprašljiv za nastop na prijateljski tekmi, saj si je na reprezentančnem treningu poškodoval gleženj. A poškodba, kot kaže, ni bila tako huda in 30-letnik je lahko stisnil zobe in bil za 2:1 in 3:1 natančen z bele točke. Prvi gol je za Brazilijo je sicer dosegel Evertonov Richarlison, nato je izenačil Hwang Ui-Jo, zanesljivo zmago južnoafriškega predstavnika pa sta potrdila Aston Villin Philippe Coutinho in Manchester Cityjev Gabriel Jesus v zadnje četrt ure.