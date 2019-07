Neymar: Moj najlepši spomin v karieri? Ko smo v Barceloni po čudežnem preobratu izločili PSG

Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar jr. je v primerjavi z zadnjimi tedni, ko mu je v življenju šlo marsikaj narobe - kot denimo poškodba, zaradi katere je moral izpustiti nastope za svojo izbrano vrsto na Južnoameriškem prvenstvu, in nekaj pričanj na sodišču, kjer se je moral zagovarjati zaradi domnevnih obtožb o posilstvu - tokrat deloval precej bolj sveže in sproščeno.



Z novim zunanjim izgledom (sprememba barve pričeske) in dobro voljo se je udeležil še zadnje poletne aktivnosti na domačih tleh v svojem Institutu, kjer je sodeloval pri zaključnih bojih uličnega nogometa v okolici Sao Paula. Prešerno razpoložen se je popolno posvetil svoji največji strasti nogometu, na prošnje novinarjev za intervjuje je več ali manj ostal "gluh", ugodil je le prošnji snovalcev TV-oddaje 'Oh My Goal', kjer je na kratko spregovoril tudi o svojih najlepših spominih v klubski karieri.