Neymar na treningu fizično obračunal s sinom nekdanjega zvezdnika Reala

Do incidenta med Neymarjem in Robinhom mlajšim naj bi prišlo na nedeljskem treningu, na katerem so bili prisotni nogometaši, ki niso igrali na sobotni tekmi proti Palmeirasu. Po poročanju brazilskih časnikov je Robinho mlajši preigral Neymarja, kar slednjemu ni bilo všeč, zato je najstnika spotaknil in podrl na tla. Incident je sprožil prepir in fizični obračun med obema.

Santos zaenkrat zadeve še ni komentiral, Neymarjeva ekipa za odnose z javnostmi pa trdi, da o zadevi ne vedo ničesar. Situacija naj bi v zakulisju povzročila razburjenje, zaradi česar so se predstavniki Robinha mlajšega pritožili vodstvu kluba.

Kljub vročemu dogajanju in poročanju medijev naj bi se Neymar takoj po treningu opravičil najstniku za svoje nepremišljeno vedenje.