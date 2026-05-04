Nogomet

Neymar na treningu fizično obračunal s sinom nekdanjega zvezdnika Reala

Santos, 04. 05. 2026 11.46 pred 3 urami 1 min branja 0

R.S.
Neymar

Po poročanju brazilskega časnika Globo Esporte se je na nedeljskem treningu Santosa zgodil incident med Neymarjem in sinom nekdanjega zvezdnika madridskega Reala Robinhom mlajšim. Neymar naj bi mladeniču na treningu dejal, naj se "malo umiri", preden ga je spotaknil in podrl na tla. Neymar naj bi se sicer za svoje dejanje že opravičil.

Do incidenta med Neymarjem in Robinhom mlajšim naj bi prišlo na nedeljskem treningu, na katerem so bili prisotni nogometaši, ki niso igrali na sobotni tekmi proti Palmeirasu. Po poročanju brazilskih časnikov je Robinho mlajši preigral Neymarja, kar slednjemu ni bilo všeč, zato je najstnika spotaknil in podrl na tla. Incident je sprožil prepir in fizični obračun med obema.

Santos zaenkrat zadeve še ni komentiral, Neymarjeva ekipa za odnose z javnostmi pa trdi, da o zadevi ne vedo ničesar. Situacija naj bi v zakulisju povzročila razburjenje, zaradi česar so se predstavniki Robinha mlajšega pritožili vodstvu kluba.

Kljub vročemu dogajanju in poročanju medijev naj bi se Neymar takoj po treningu opravičil najstniku za svoje nepremišljeno vedenje.

"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Delovna akcija
FNC 30
