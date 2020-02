Neymar: Najbolj sem užival ob gledanju Ronaldinha, Robinha in Messija

Brazilska nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo v Rusiji končala v četrtini finala, ko jo je z 2:1 izločila Belgija. Odtlej je Selecao izgubil zgolj dve od 22 tekem, Neymar pa pravi, da je s soigralci pripravljen na odmevnejši rezultat čez dve leti, ko bo turnir na sporedu v Katarju. "Ekipa je zelo močna, predvsem pa bolj izkušena kot tista iz leta 2018. Še ena velika sprememba v primerjavi s preteklostjo pa je, da se trenerski štab ni menjal. Glede prihodnosti sem zelo optimističen," pravi prvi zvezdnik kariok, ki bo skušal s soigralci Braziliji priigrati prvo odličje po letu 2002, ko so Ronaldo in druščina v finalu ugnali Nemce. Neymar še dodaja, da največjo konkurenco vidi v reprezentancah Francije, Belgije, Anglije in Argentine.



Mbappe je pravi fenomen, a Messi je najboljši vseh časov

"Igrati skupaj zLionelom Messijem je bilo izjemno. Na igrišču sva se zelo dobro ujela, tako da sva hitro postala prijatelja. Od tistih, ki sem jih videl igrati, je on zagotovo najboljši," je povedal 28-letnik, ki trenutno deli garderobo s Kylianom Mbappejem. Prav Francoza pa mnogi vidijo kot naslednika Messija in Cristiana Ronalda. "Kylian je pravi fenomen. Ima potencial, da postane eden najboljših v zgodovini. V veliko čast mi je, da lahko igrava skupaj. Zelo dobro se razumeva tako na igrišču kot izven njega. Zelo mi je všeč." je Neymar popihal na dušo 21-letnega Francoza.