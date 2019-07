Neymar: Najboljši nogometaš, proti kateremu sem zaigral, je Sergio Ramos

Neymar in Sergio Ramos sta si nasproti stala med leti 2013 in 2017.

“Sergio Ramosje najboljši igralec, proti kateremu sem zaigral. Poleg tega, da je izjemen centralni branilec, se odlično znajde tudi pred nasprotnikovimi vrati. Igranje proti njemu je zelo zapleteno,” je Neymar popihal na dušo španskega branilca, s katerim sta si kar nekaj sezon nasproti stala na vročih El Clasicih. Poleg Ramosa je Brazilec omenil še rojaka in soigralca pri PSG-juThiaga Silvo, ki je po mnenju spretnega Neymarja med najboljšimi na svetu.

Ko je beseda nanesla na Ramosovega soigralca Viniciusa Jr., je bil Neymar prav tako poln hvale: “Gre za zelo mladega nogometaša, ki bo sčasoma postal eden najboljših na svetu. Čez nekaj let bo med glavnimi kandidati za zlato žogo, v to sem prepričan.”Kot enega od razlogov za uspeh 19-letnika je osem let starejši rojak omenil tudi mladeničev karakter:“Je izjemno dobra, karakterno trdna oseba. V karieri bo dosegel to, kar si bo želel, saj je za cilj pripravljen storiti vse. Želim mu vso srečo, saj si jo definitivno zasluži.

Kakšna pa bo Neymarjeva prihodnost?

Po zadnjih poročanjih se za Brazilca še vedno najbolj zanimajo pri Barceloni. S Camp Noua naj bi vodstvu PSG-ja že poslali dve ponudbi, zadnja je po poročanju francoskih medijev znašala 90 milijonov evrov, ob tem pa bi Parižani prejeli še dva od naslednje peterice: Philippe Coutinho, Ivan Rakitić, Samuel Umiti, Ousmane Dembele inMalcom. Pri aktualnih francoskih prvakih so obe dosedajni ponudbi zavrnili, saj za Neymarja zahtevajo vsaj 222 milijonov evrov, kolikor so zanj tudi odšteli. Poleg Kataloncev se je potihoma omenjalo tudi Real Madrid, a so pri galaktikih samo v tem prestopnem roku porabili že več kot 300 milijonov, tako da je morebitna selitev v Madrid malo verjetna. Nekaj se zadnje dni šušlja celo o Juventusu, stari dami pa stavnice podobno kot galaktikom resnih možnosti za Neymarja ne pripisujejo.