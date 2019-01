Neymar se za vsako ceno želi vrniti na Camp Nou

Nogometaši Barcelone so na prvi tekmi osmine finala kraljevega pokala nepričakovano morali priznati premoč moštvu Levanteja, ki si je na domači zelenici po zadetkih Cabaca v 4. in Mayorala v 18. minuti - za Katalonce je na 2:1 znižal Coutinho - priigralo minimalno prednost pred povratnim obračunom na Camp Nouu. Gostujoči strateg Ernesto Valverde se je odločil za precej tvegano potezo, ko je na zelenico poslal zelo mešano zasedbo brez glavnih zvezdnikov Lionela Messija, Ivana Rakitića in ostalih.