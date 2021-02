Neymar izlil dušo: Ne vem, kako dolgo bom lahko to še prenašal

Po tekmi s Caenom so odmevale besede domačega trenerja Pascala Dupraza. Ta je po porazu z 0:1, za katerega je v 49. minuti poskrbel Moise Kean, dejal, da "ne bo jokal", in da bo "(jokanje, op. a.) raje prepustil Neymarju". Prek Instagrama mu je odgovoril celo Neymarjev oče, Neymar starejši, ki je zapisal: “MOJ SIN RES MORA JOKATI, A NE ZARADI TEGA, KAR MISLITE VI, GOSPOD. Po mojem mnenju mora jokati zato, ker obstajajo takšni trenerji, kakršni ste vi, sodniki na tej ravni, brezbrižne in izključujoče lige, velika manjšina pristranskih novinarjev in bojazljivcev v tem športu. Da, mora jokati ... A naš jok in jok mojega sina, športnika, bo skupaj s čarobnostjo nogometa trajal še en večer, po tem pa se bo dvignil, kot vedno, in vas premagal."

Po tem, ko je Paris Saint-Germain potrdil, da trener Mauricio Pochettinonaslednje štiri tedne zaradi poškodbe leve stegenske mišice ne bo mogel računati na napadalca Neymarja Jr., se je na vnovično poškodbo, ki ob začetku izločilnih bojev najelitnejšega evropskega tekmovanja zanj postajajo že stalnica, odzval tudi Brazilec sam.

Po prvotnih ocenah bi se sicer lahko vrnil ravno za povratni obračun z Barco v Parizu, ki bo 10. marca na stadionu Parc des Princes. Prvi dvoboj med Barcelono in PSG boste lahko na Kanalu Ain VOYOsicer spremljali že v torek, 16. februarja, ko se prenos s studijskim delom začne ob 20.30 uri.

Neymar je v dolgem zapisu na Instagramu dejal, da čuti "izjemno bolečino" in "velikansko žalost", zazrl pa se je tudi vase in se vprašal, kako dolgo bo lahko še poslušal kritike in trpel udarce na zelenici, preden bo izgubil veselje do nogometa.

'Ne vem, če je težava v meni, ali v tem, kar počnem na zelenici'

"Včasih se ne počutim dobro zaradi mojega sloga igre, ker preigravam in me nenehno pretepajo. Ne vem, če je težava v meni, ali v tem, kar počnem na zelenici. To me res žalosti,"je čustveno zapisal Neymar."Izjemno me žalosti, ko moram od igralca, trenerja, komentatorja ali kogarkoli slišat besede, kot so 'morajo ga pretepsti, simulira, jokica je, otrok je, razvajen je' itn. Če sem iskren, me to žalosti, in ne vem več, kako dolgo bom lahko to prenašal. Želim biti le srečen ob igranju nogometa. NIČ VEČ."