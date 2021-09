Neymar: 'Ne vem, kaj lahko še storim, da me bodo ljudje spoštovali!'

Kritike ga niso prestrašile, na igrišču je eksplodiral. Na naslednji tekmi med Brazilijo in Perujem je prispeval zadetek, Brazilci pa so slavili z rezultatom 2:0 in tako ostajajo neporaženi. "Ne vem, kaj lahko še storim, da me bodo ljudje spoštovali. To je postalo povsem nekaj normalnega in se dogaja že dlje časa … So novinarji, komentatorji in drugi. Ravno zaradi tega včasih niti ne želim več podajati izjav. Trpim vse vrste nespoštovanja," je pojasnil brazilskim novinarjem. Objavil pa je tudi fotografijo, ki je dovolj zgovorna sama zase.