Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Neymar odkupil Pelejevo blagovno znamko

Sao Paolo, 26. 11. 2025 10.08 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Blagovna znamka ikone brazilskega in svetovnega nogometa Peleja je prešla v lastništvo drugega vrhunskega brazilskega športnika, nogometaša Neymarja Santosa mlajšega. Po poročanju medijev, je podjetje v lasti Neymarjevega očeta kupilo pravice za uporabo znamke Pele.

Neymar Santos starejši, lastnik podjetja NR Sports, je novico objavil v Pelejevem muzeju v Santosu, obalnem brazilskem velemestu, ki ga je proslavil legendarni zdaj že pokojni igralec.

"Ponosni smo, da smo dosegli ta mejnik," je dejal Santos starejši in dodal: "Mislim, da je to zelo močna blagovna znamka. Želimo okrepiti njeno identiteto in jo posodobiti."

Neymar in njegov oče
Neymar in njegov oče FOTO: X

Pogojev nakupa niso razkrili zaradi sporazumov o zaupnosti s prejšnjim lastnikom, ameriškim podjetjem Sport 10, vendar so brazilski mediji poročali, da je bil posel vreden 15,5 milijona evrov.

Brazilska legenda je umrla decembra 2022. Slovesnosti ob predaji lastništva novim lastnikom se je udeležila tudi Pelejeva hči Flavia. "Ni besed, s katerimi bi opisali čustva ob vrnitvi blagovne znamke, ki je duša, človečnost, ljubezen. To je neprecenljivo, kot njegova hči se počutim počaščeno in srečno," je izjavila hčerka legendarnega nogometaša.

Slovo od Peleja
Slovo od Peleja FOTO: AP

NR Sports je v izjavi prevzem označil kot "vrnitev enega največjih simbolov v zgodovini svetovnega športa, ki predstavlja odločilen korak k ohranitvi, širitvi in obogatitvi zapuščine kralja nogometa".

neymar pele znamka odkup brazilija
Naslednji članek

Guardiola prevzel odgovornost za poraz: 'Pretiraval sem'

Naslednji članek

'Cucurella je Yamala pospravil v žep', igralci Chelseaja samozavestni po veliki zmagi

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
26. 11. 2025 10.55
En je bil nogometaš drugi pa filmski igralec s kariero vi nogometu
ODGOVORI
0 0
GUNDABAD
26. 11. 2025 10.48
+1
Naj si kupi rajši zdravnika, k je tolk steklen :) :) tip ma več minut na klopi kakor na igrišču
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363