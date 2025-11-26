Neymar odkupil Pelejevo blagovno znamko

Neymar Santos starejši, lastnik podjetja NR Sports, je novico objavil v Pelejevem muzeju v Santosu, obalnem brazilskem velemestu, ki ga je proslavil legendarni zdaj že pokojni igralec.

"Ponosni smo, da smo dosegli ta mejnik," je dejal Santos starejši in dodal: "Mislim, da je to zelo močna blagovna znamka. Želimo okrepiti njeno identiteto in jo posodobiti."