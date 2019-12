Neymar odločno: Barce nisem zapustil zaradi Messija

Pravi Neymar Jr. je popolno nasprotje tistega, kar naj bi o prvemu zvezdniku Paris Saint Germaina navadni smrtniki gledali oziroma poslušali v medijih. "V resnici sem preprost, družinski človek, ki ne mara vsakodnevnega blišča in pretirane evforije. Ljudje so že zdavnaj prestopili mejo dobrega okusa, saj me z mediji vred želijo prikazati v povsem napačni luči. Želim deliti srečo z vsakim, ki živi skromno in pošteno ter je dobrega srca,"je o doživljanju samega sebe v pogovoru za France Football uvodoma dejal Neymar Jr., ki ni ostal ravnodušen ob številnih kritikah in pozneje tudi neokusnih žaljivkah navijačev serijskega francoskega državnega prvaka, ko je minulo poletje javno obelodanil, da želi zapustiti francosko prestolnico.

"Nikoli nisem želel nikogar prizadeti. V nekem trenutku sem začutil, da nisem več srečen v tem okolju. Morda so k temu nekaj dodali tudi nekateri boleči porazi v ligi prvakov, ki so bili plod spleta nesrečnih naključij. Vsakokrat želim zmagati, zato me porazi še toliko bolj bolijo. Moja želja po odhodu je bila zelo površno predstavljena v javnosti, zato sem še danes deležen številnih verbalnih napadov s strani privržencev PSG-ja," je pojasnil prave razloge za poletno prestopno sago, ki mu je prinesla veliko več škode kot koristi. Da bi bili očitki še bolj boleči, mu mnogi še dandanes pod nos mečejo kontroverzen odhod iz vrst katalonskega velikana Barcelone, ker naj bi jo zapustil zaradi argentinskega nogometnega božanstva - Lionela Messija.



Barco zapustil iz povsem drugih razlogov

"To je pa največja laž, ki sem jo kdajkoli slišal o sebi. Da razčistimo nekaj: v Barceloni sem užival v vsakem trenutku. Igrati za tako poseben klub v tako specifičnem nogometnem okolju je za slehernega nogometaša lahko zgolj in samo velik privilegij. Ko mi ljudje nenehno očitajo ljubosumje, ki naj bi ga čutil do nesporno najboljšega nogometaša vseh časov Lea Messija, jim vsakič znova odgovarjam, da ni lepšega, kot igrati ob boku takšnega velemojstra nogometne igre. Toda začutil sem, da so mi potrebni novi izzivi. Ali sem storil napako? Morda, tega nikoli ne bom vedel. Dejstvo je, da se po nekajmesečni krizi znova počutim odlično v pariški garderobi. In verjemi mi, da bom storil čisto vse, da s PSG-jem osvojim vse možne lovorike," je o 'največjem misteriju' v dozdajšnji karieri izčrpneje spregovoril brazilski nogometni superzvezdnik.