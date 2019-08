Neymar še naprej na tribuni, Tuchel pravi: Stališče kluba je jasno

Paris Saint-Germainov trener Thomas Tuchel je potrdil, da na Neymarja Jr. ne bo računal, dokler klubska prihodnost napadalca ne bo razjasnjena. Brazilskega reprezentanta že vse poletje povezujejo s povratkom v Španijo, Južnoameričan pa se je po težavah s poškodbo, zaradi katere ni nastopil na letošnji Copi Americi, sicer že pred časom vrnil na treninge članskega moštva. 27-letnik ni odigral nobene pripravljalne tekme, vse do začetka septembra, ko se zapre poletni prestopni rok v večjem delu Evrope, pa ga bodo očitno mediji "selili" v vrste nekdanjega kluba Barcelone ali velikega rivala Kataloncev Real Madrida.

TEKMA

Tuchel je po govoricah, ki jih je objavil L'Equipe, češ da so z Neymarjem Jr. v Parizu zgladili nesoglasja, na sobotni novinarski konferenci pred tekmo s Toulousom dejal, da na Brazilca še ne namerava računati, čeprav so se pojavljala namigovanja, da bi zvezdnik lahko stopil na zelenico.

Tuchel: Situacija nas vznemirja, a po drugi strani nas tudi ne

"Neymar je v boljši formi. Za njim je dober teden s soigralci, trdo je delal, intenzivno, in s pozitivno miselnostjo," je dejal Tuchel. "Toda stališče kluba je jasno: dokler bo njegova situacija nejasna, ne more igrati. Če bi Neymarjeva situacija jutri postala jasna, bi lahko igral. Da, situacija z Neymarjem nas vznemirja, a po drugi strani nas tudi ne,"je še povedal nemški trener.

"Vznemirja nas zato, ker o tem veliko govorimo. Igralec njegovega kova vedno vzbuja zanimanje v današnjem nogometu. A vsi so vajeni teh reči, tudi takrat denimo, ko je bil Neymar poškodovan. Vsaka novinarska konferenca pred tekmami in po njih se je vrtela okoli njega. To vseeno ni najboljša situacija za klub, to je jasno. To ne pomaga,"je še povedal Tuchel.