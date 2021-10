Neymar po 'padcu' Facebooka: 'Je bil le zame in za Zucka slab vikend ali še za koga drugega?'

"Je bil samo zame in za Zucka (Zuckerbergov, op. p.) konec tedna slab ali za koga drugega prav tako?" je zapisal na Twitterju, nanašajoč se na izpad Facebooka in svojo slabo predstavo proti Rennesu, po kateri je bil ob porazu PSG deležen številnih kritik.

'Padec' WhatsAppa in Instagrama je izkoristil tudi Lucas Moura, ki je s svetom na Twitterju delil pomenljivo sporočilo, v katerem bi se lahko prepoznal marsikateri uporabnik družbenih omrežij. "S padcem WhatsAppa in Instagrama sem se lahko malce pogovarjal s svojo ženo. Zelo dober človek," se je pošalil nogometaš Tottenhama, ki je med drugim nastopil tudi na tekmi z Muro. Pravzaprav je bil skupaj s Heung-minom Sonom in Harryjem Kanom eden glavnih krivcev za visoko zmago Spursov v Londonu.