Pred Neymarjem le še Pele: 'Ronaldo je idol vseh Brazilcev'

Perujci so imeli veliko pripomb nad delom sodnikov oziroma VAR-sobe, medtem pa so se lahko Brazilci povsem osredotočili na proslavljanje zgodovinskega dosežka napadalca Paris Saint-Germaina, ki ga že v torek ob prenosu na Kanalu A in VOYO(ob 20.40) čaka obračun prvega kroga skupinskega dela Lige prvakov z Manchester Unitedom.

'To je bil moj skromni poklon'

"Ja, želel sem se pokloniti Ronaldu, ker sem se z njim izenačil na drugem mestu večne lestvice in nekako sem se mu želel pokloniti," je o "žuganju" s prstom v prvem polčasu povedal Neymar Jr."(Ronaldo) je idol za vse nas Brazilce, še posebej pa zame. To je bil moj skromni poklon."

Pred Neymarjem Jr. je s skupno 77 goli zdaj le še največja legenda brazilskega nogometa, Pele, njegov reprezentančni naslednik pa je tudi pohvalil tekmece za njihov "borbeni duh". Zadovoljen je bil seveda tudi zaradi polnega paketa točk, ki je Brazilce ohranil na vrhu lestvice.

"Bila je zelo težka tekma, ker imajo oni ekipo z borbenim duhom, otežili so nam življenje. Igrišče je bilo zelo suho in ni pripomoglo našemu načinu igre. A uspelo nam je prebroditi težave, ki so se pojavile v tekmi. Na splošno menim, da je za nami dobra tekma in zagotovili smo si zmago, kar je tudi najpomembneje,"je po tekmi še dejal Neymar Jr.