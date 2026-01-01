Naslovnica
Nogomet

Neymar podaljšal s Santosom

Santos , 01. 01. 2026 09.25

Avtor:
J.B.
Neymar Jr.

Tik pred prehodom v leto 2026 so svoje navijače razveselili v upravi brazilskega nogometnega kluba Santos, kjer so potrdili, da so za leto dni podaljšali pogodbo z zvezdnikom Neymarjem.

Zdaj 33-letni Neymar, ki je za klub igral že v otroških letih, je pred tem s Santosom podpisal dve kratkoročni polletni pogodbi, zdaj pa se je vezal za 12 mesecev do 31. decembra 2026.

Neymar velja za trenutno najbolj prepoznavni obraz kluba. Ambicij pa nima le v domačem prvenstvu. Želi si tudi v brazilsko reprezentanco in nastopiti na poletnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Zadnjič je za izbrano vrsto, za katero je na 128 nastopih dosegel 79 golov, igral oktobra 2023, ko si je poškodoval križne vezi.

Tudi kasneje je imel težave s poškodbami in nazadnje moral na manjši zdravniški poseg pred tednom dni, kar ga vse bolj oddaljuje od izbora novega selektorja Carla Ancelottija.

"Če govorimo o Neymarju, moramo govoriti tudi o drugih nogometaših. Misliti moramo na Brazilijo z Neymarjem ali pa brez njega," pa je to pokomentiral 66-letni Italijan.

nogomet neymar santos

Modrić: Mourinho je Ronalda spravil v jok

